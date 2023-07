Un terribile incidente domestico rischia di portare a delle gravi conseguenze per la vita di un bambino di 12 anni. Il ragazzino si trovava nella sua casa di Asti e stava giocando con l’alcol quando, essendosi avvicinato troppo ad un fuoco acceso, è stato investito da una fiammata.

Asti, bimbo ustionato in casa: stava giocando con l’alcol

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il 12enne stesse maneggiando la bottiglia dell’acol quando, in maniera incauta, si è avvicinato troppo ad una fiamma accesa, forse quella del fornello. In un attimo è avvenuto il disastro, dalla bottiglia è scaturita un’esplosione e poi una fiammata che ha investito il corpo del ragazzo, ustionandolo in più parti. I primi a soccorrere il giovane sono stati i suoi famigliari presenti in casa che si sono affrettati a chiamare aiuto.

La corsa in ospedale e le condizioni di salute del ragazzo

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto e hanno messo in sicurezza la zona, mentre i medici del 118 curavano il bambino. Il 12enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale ad Asti, dove è stato ricoverato con ustioni di terzo grado su tutto il corpo.