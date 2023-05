Pavia, padre ubriaco minaccia di lanciare la figlia di un anno dalla finestra: arrestato

Tragedia sfiorata a Stradella, nelle vicinanze di Pavia, dove un 40enne romeno è stato fermato dai carabinieri prima che potesse mettere in atto il terribile piano che aveva ideato. L’uomo, ubriaco, aveva litigato con la moglie e stava minacciando di gettare dalla finestra la figlioletta di un anno.

Padre ubriaco minaccia di lanciare la figlia dalla finestra: arrestato 40enne romeno

L’allarme è scattato grazie alla chiamata dei vicini di casa che si erano preoccupati per le continue urla che sentivano arrivare dalla casa. Il 40enne stava litigando ferocemente con la moglie che si è dovuta mettere al riparo in strada insieme a due dei tre figli della coppia. In casa con il marito era rimasta solo la bambina più piccola. Vedendo arrivare i carabinieri, il romeno si è infervorato e si è avvicinato alla finestra dell’appartamento con la figlia di un anno in braccio, minacciando di gettarla al suolo. Gli agenti hanno provato a farlo ragionare, ma sulle prime sembrava che nulla potesse scalfire il 40enne dalle sue folli convinzioni. L’uomo ha iniziato a far cadere dal balcone alcuni vasi di fiori e la coperta rossa in cui era avvolta la piccola, simulando la sua caduta.

L’arrivo dei vigili del fuoco e l’arresto del 40enne

Nel frattempo, sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco che si sono occupati di forzare la porta dell’appartamento. Gli agenti dell’arma, poi, hanno immobilizzato (utilizzando il taser) ed arrestato il 40enne romeno, trovato in evidente stato di ubriacatezza. La bambina, nonostante il grande trambusto, sembrava serena ed è stata riconsegnata all’abbraccio della madre.