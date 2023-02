Pd, per ora Bonaccini "saluta" Schlein e gli altri: è in testa con il 49,11%

Pd, per ora Bonaccini "saluta" Schlein e gli altri: è in testa con il 49,11%

Il candidato e presidente dell’Emilia Romagna per il momento guida, segue Schlein con il 37%. I dati aggiornati a poche ore fa sulle operazioni elettorali per dare un nuovo volto ed una nova guida ai dem dicono che Bonaccini è in testa con 11.997 voti, pari al 49,11%; seguono Schlein con 9.038 voti, pari al 37%; Gianni Cuperlo con 2.070 voti, pari all’8,47%; Paola De Micheli con 1.322 voti, pari al 5,41%.

Questi appena esposti sono i dati aggiornati dalla Commissione nazionale per il Congresso del Pd e provenienti dalle commissioni provinciali. Fino a ieri sera avevano votato 24.518 iscritti. E ci sono informazioni tecniche per cui la Commissione nazionale per il Congresso del Pd ha aggiornato ieri sera, 8 febbraio, i dati ufficiali provenienti dalle commissioni provinciali. A quel preciso stato dell’arte avevano già espresso il loro voto 24518 iscritti.

Il voto per chi risiede all’estero

Per far si che il Nazareno e il partito abbiano un nuovo segretario arà determinante il numero di elettori che si recherà ai gazebo il prossimo 26 febbraio. Dai media si apprende che i sostenitori della mozione Schlein sono convinti che se l’affluenza “superasse gli 800mila elettori nel sarebbe possibile sorpassare il governatore dell’Emilia-Romagna Bonaccini”. La Commissione ha comunicato inoltre che è utilizzabile dagli italiani all’estero la piattaforma per votare on line, preregistrandosi da oggi fino alle 14 del 18 febbraio sull’apposito sito.