Pd: Serracchiani, 'usare risorse Pnrr per potenziare sanità territoriale'

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – "La sanità territoriale è la strada per rendere il sistema sanitario nazionale più capace di rispondere alle esigenze che la pandemia ha messo in risalto. Diciamo che la pandemia è stata una sorta di tagliando al sistema sanitario.

Abbiamo a disposizione le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, come Partito democratico, vogliamo che queste possano essere utilizzate per rafforzare e potenziare la sanità territoriale. Prossimità è la parola chiave per affrontare le sfide nuove che abbiamo di fronte per una sanità che sia capace di essere sempre più vicina ai cittadini". Così Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera, introducendo i lavori del convegno “Oltre la pandemia, per un Ssn più forte”