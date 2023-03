A margine della prima assemblea del Pd che ha visto Elly Schlein essere proclamata ufficialmente segretaria del partito, l’ex leader dei dem Nicola Zingaretti ha commentato il “nuovo cammino” della forza politica di centrosinistra.

Pd, Zingaretti: “Con Schlein comincia un nuovo cammino”

L’ex segretario dem Nicola Zingaretti è stato intercettato dai giornalisti in occasione della prima assemblea del Partito Democratico capitanata dalla neosegretaria Elly Schlein. In merito all’esito delle primarie, Zingaretti ha dichiarato: “Io penso che siamo partiti con il piede giusto. Il Pd è il partito della giustizia per le persone e per il pianeta. All’Italia ora serve questo: più giustizia sociale e più giustizia ambientale”.

Subito dopo, l’esponente del Pd si è lanciato all’attacco della destra, affermando: “Perché la destra che governa già sta dimostrando che non è adeguata. Io rispetto e combatto le loro idee ma il dato politico di queste settimane è che non sono adeguati. E non per un caso ma perché la destra populista è fortissima a cavalcare i problemi e vincere le elezioni ma, poi, non ha le soluzioni per i problemi che cavalca. E, quindi, anche in Italia, come in tutto il mondo, spesso vincono perché sono più bravi e più spregiudicati nel cavalcare i problemi delle persone ma poi falliscono la prova del governo”.

Zingaretti sulla neosegretaria del Pd Elly Schlein: “Mancava un’alternativa alla destra, oggi c’è”

“Fino ad oggi mancava un’alternativa. Con le lezioni di Elly Schlein, io credo che inizi un nuovo cammino”, ha spiegato ancora ai microfoni della stampa Zingaretti. “Noi siamo e rimarremo, per fortuna, non il partito del leader ma un partito con un leader, con un suo pluralismo delle idee che è la nostra forza. Diventa la nostra debolezza quando questo pluralismo si trasforma solo gestione del potere”.

L’ex segretario, poi, ha ribadito nuovamente quanto la figura di Schlein sia rivoluzionaria e simbolo di cambiamento. “Io sono rimasto molto convinto quando Elly, prendendosi la tessera al circolo della Bolognina, ha detto con chiarezza qual era la sua missione: ‘Sono qui per cambiare e non per distruggere. Anzi, per cambiare davvero’. Io credo che quel messaggio sia stato molto bello. Ha rassicurato e ha indicato una strada corretta: quella del cambiamento necessario. Io credo che il cambiamento di necessario sia quello di mettere questa grande forza popolare al servizio di quello di cui gli italiani hanno bisogno: benessere e lavoro, giustizia sociale e difesa del pianeta”, ha detto.

“Dobbiamo riconquistare la fiducia degli italiani”

Infine, Zingaretti si è soffermato sulla disillusione che le generazioni più giovani nutrono nei confronti della politica: “Guardate, la durezza e il disincanto delle ragazze e i ragazzi italiani ed europei rispetto alla politica non è casuale perché vedono con più chiarezza di altri la fine della loro vita nel futuro se si continua a devastare il pianeta come sta accadendo. Io credo che quello che aspettano sia una forza che non solo dà pacche sulle spalle ma crea politiche coerenti con questa missione”.

E ha concluso: “Ora, con umiltà, dobbiamo riconquistare la fiducia delle persone”.