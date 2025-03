Un inizio controverso per Pechino Express

La nuova edizione di Pechino Express, intitolata “Fino Al Tetto Del Mondo”, ha debuttato su Sky Uno con un mix di avventure e polemiche. Le nove coppie in gara hanno iniziato il loro viaggio nelle affascinanti terre dell’Asia, precisamente nelle Filippine, ma non senza suscitare un acceso dibattito. Una delle prove più discusse ha coinvolto alcuni cuccioli di maiale, costretti a partecipare a una sfida che ha sollevato interrogativi sul rispetto degli animali.

Le prove e le polemiche

Durante la prima puntata, i concorrenti hanno dovuto affrontare diverse prove, tra cui quella che prevedeva di portare con sé un maialino per un baratto. Questa prova ha scatenato un’ondata di critiche sui social media, dove molti utenti hanno espresso il loro disappunto per l’utilizzo di animali a scopo di intrattenimento. Le immagini dei maialini spaventati hanno colpito l’opinione pubblica, portando a una riflessione più ampia sulla rappresentazione degli animali nei reality show.

Rivalità tra le coppie

Oltre alle polemiche legate all’uso degli animali, la competizione ha già dato vita a rivalità tra i concorrenti. In particolare, Giulio Berruti, membro della coppia degli Estetici, ha manifestato la sua frustrazione nei confronti dei Cineasti, creando tensione all’interno del gruppo. Queste dinamiche di rivalità non solo rendono il programma più avvincente, ma offrono anche uno spaccato delle personalità dei concorrenti, che si trovano a dover affrontare non solo le sfide fisiche, ma anche quelle relazionali.