Pecoraro Scanio: bene candidatura CucinaItalianaUnesco

Roma, 24 mar. (askanews) – Alfonso Pecoraro Scanio presidente della Fondazione Univerde, già ministro dell’agricoltura e promotore di #pizzaUnesco e #noFakefood ha sostenuto fin dall’inizio la proposta della Federcuochi e delle Accademie della cucina per #cucinaItalianaUnesco e rilancia “La candidatura della cucina italiana è una sfida a chi vuole imporre una dieta alimentare unica e appiattita su cibi artificiali, farine di insetti, Ogm e poca biodiversità e varietà. La cultura agroalimentare e enogastronomica italiana è familiare e artigianale, l’opposto del cibo anonimo gestito da poche multinazionali. Dopo la dieta mediterranea e l’arte del Pizzaiuolo napoletano questo riconoscimento rafforza la campagna #noFakefood per difendere tradizioni e vero Made in Italy. Dobbiamo ottenere questo riconoscimento e rilanciare poi con altri dossier importanti come il rito del caffè italiano da Venezia a Napoli che attende un impegno più deciso da parte delle istituzioni”.