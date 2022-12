Pedone investito in serata a Foggia, è grave in ospedale

Pedone investito in serata a Foggia, è grave in ospedale dopo un violentissimo urto sull'asfalto nel quale ala vittima avrebbe battuto la testa

Dramma in Puglia dove nelle ore della serata di domenica 4 dicembre un pedone è stato investito.

Da quanto si apprende la vittima sarebbe in gravi condizioni dopo un tempestivo ricovero in ospedale. Le dinamiche generiche di quel terribile sinistro sono quelle finora accertate per cui un furgone ha centrato l’uomo vicino ad un centro commerciale cittadino.

Ma cosa è accaduto di preciso? Lo spiega La Gazzetta del Mezzogiorno, per un cui articolo un uomo è stato investito “poco fa” a Foggia da un furgone in via San Severo nei pressi del centro commerciale della città.

Secondo la ricostruzione della testata la vittima di quel sinistro domenicale è stata trasportata in pronto soccorso dall’ambulanza del 118, e fino alla tarda serata non si conoscevano ancora “le sue reali condizioni”.

Il trasporto in codice rosso all’ospedale

Il dato empirico al momento del sinistro è che dopo l’impatto l’uomo pare abbia battuto violentemente la testa. Sul posto sono arrivate a razzo le pattuglie della Polizia locale per i rilievi del sinistro.

La vittima è stata trasferita in codice rosso presso il nosocomio cittadino e si attendono con trepidazione gli esiti delle visite effettuate ed il bollettino delle prime ore del mattino di oggi, lunedì 5 dicembre.