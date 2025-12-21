La principessa, da anni affetta da fibrosi polmonare, vede aggravarsi drasticamente la sua condizione di salute. I medici hanno iniziato a valutare un possibile trapianto di polmoni, suscitando preoccupazione e solidarietà a livello nazionale e internazionale.

Preoccupazioni per la salute della principessa

La salute della principessa ereditaria norvegese Mette-Marit desta crescente apprensione. Venerdì scorso, il Palazzo Reale ha comunicato un “netto peggioramento” delle sue condizioni, legate alla fibrosi polmonare di cui soffre da anni.

Si tratta di una malattia cronica e incurabile che provoca cicatrici nei polmoni e rende difficile la respirazione, costringendo la principessa a ridurre progressivamente i suoi impegni pubblici.

Gli ultimi controlli medici presso l’ospedale universitario di Oslo avrebbero evidenziato un peggioramento significativo della funzionalità respiratoria, tanto che i medici avrebbero avviato una valutazione approfondita per un possibile trapianto di polmone. A riportarlo sono diversi media internazionali, citando l’emittente pubblica norvegese Nrk.

Come ha spiegato la stessa Mette-Marit nel programma “The Year with the Royal Family”: “Lo sviluppo è stato più rapido di quanto sperassi”, aggiungendo che ha discusso più volte con i medici, sottolineando che “Il solo pensiero che questo sia il passo successivo è piuttosto impegnativo, perché è un’operazione con molti rischi”.

“Peggioramento delle sue condizioni”. Il Paese in ansia: la principessa sarà sottoposta ad un trapianto di polmone

Al momento non sarebbe stata ancora stabilita una data per l’eventuale inserimento in lista d’attesa o per l’intervento chirurgico, ma il percorso clinico sarebbe già iniziato. La principessa, 52 anni, madre di tre figli e moglie del principe ereditario Haakon, ha raccontato come la malattia abbia limitato le attività quotidiane: “La differenza più grande per me è che non riesco a fare le cose che facevo prima. Ci sono semplicemente molte cose che non riesco a fare”.

Il primario Are Martin Holm del Rikshospitalet ha confermato a Nrk: “Ad oggi, la malattia è così grave che stiamo iniziando a prepararci per affrontare ulteriori peggioramenti. E poi l’unica cosa che si può fare è un trapianto”.

La notizia ha suscitato ampia solidarietà in Norvegia e all’estero, mentre la famiglia reale chiede rispetto e discrezione in questa fase particolarmente delicata della vita della principessa.