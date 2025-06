Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Marise Wipani, attrice neozelandese nota soprattutto per il suo ruolo nella celebre serie televisiva cult Xena – Principessa guerriera. Con la sua interpretazione ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, diventando un’icona di forza e determinazione. La sua morte, avvenuta a 61 anni e nel giorno del suo compleanno, lascia un vuoto profondo nel cuore di chi l’ha amata e seguita con passione.

Il percorso di Marise Wipani tra cinema, tv e scelte di vita

Wipani raggiunse la notorietà inizialmente come concorrente di Miss Nuova Zelanda nel 1983, classificandosi seconda. In un’intervista al New Zealand Herald del 2011, confidò di essersi sentita sollevata per non aver vinto, dato che la vincitrice Lorraine Downes divenne Miss Universo nello stesso anno, definendo quella sconfitta come “un vero sollievo” e “il mio peggior incubo”.

Dopo l’esperienza nel concorso di bellezza, intraprese la carriera d’attrice, iniziando con diversi ruoli nel Billy T. James Show. Il suo debutto cinematografico avvenne con il film Uomini, cavalli, scommesse e truffe, seguito da partecipazioni in film per la televisione come Hercules nel Labirinto del Minotauro, che le aprì le porte per un ruolo nella serie Hercules.

Wipani recitò anche in serie come Soldier Soldier e Shortland Street prima di ridurre gradualmente l’attività artistica per lavorare come barista. Pur apparendo ancora occasionalmente in ruoli minori, ha espresso rimpianti per la cattiva gestione delle finanze all’inizio della carriera, ammettendo di non aver mai seguito i consigli di risparmiare.

Addio Xena – Principessa guerriera, è morta l’attrice Marise Wipani

Tra i suoi lavori più noti figurano le serie Soldier Soldier, Rude Awakenings e Hercules. Tuttavia, il ruolo che le ha regalato maggiore fama è stato quello di Kanae nella serie Xena: principessa guerriera nel 2001. La drammatica notizia è stata diffusa tramite un post sulla sua pagina Facebook.

“Marise è morta in pace nel giorno del suo sessantunesimo compleanno, circondata dalla famiglia e dagli amici”.

Il messaggio prosegue con una citazione tratta dal film A Spasso con Daisy: “Voleva solo dire… che ho lasciato questa vita mortale. Addio, buona fortuna, buon Dio!!!”.

La battaglia silenziosa: la malattia di Marise Wipani e il suo addio riservato

Nonostante le cause ufficiali del decesso non siano state rese pubbliche, fonti vicine alla famiglia riportano che Marise Wipani ha lottato a lungo contro un tumore al seno.

L’attrice ha voluto preservare la propria privacy durante tutta la malattia, mantenendo riservate le difficoltà affrontate. Solo attraverso un messaggio postumo pubblicato sulla sua pagina social, il pubblico ha potuto apprendere il suo commosso addio, segnando la fine di un percorso silenzioso e dignitoso.