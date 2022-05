Pennsylvania, esplosione in un edificio: quattro morti

Nell'esplosione dell'edificio residenziale in Pennsylvania oltre a morti e feriti potrebbero esserci anche dispersi.

Una tremenda esplosione scuote la città di Pottstown, in Pennsylvania, negli Stati Uniti d’America. Si contano già quattro morti e due feriti anche se il bilancio di questa tragedia potrebbe essere in aumento visto che ci sono persone ricoverate in ospedale.

L’esplosione di un edificio in Pennsilvania ha causato il decesso di quattro persone

I morti confermati sono quattro, i feriti due. Questi ultimi sono stati ricoverati ma non state rivelate alle stampa le loro condizioni. Oltre a morti e feriti potrebbero esserci anche dei dispersi sotto le macerie. Ad esplodere è stato un edificio residenziale che non ha lasciato senza danni anche le abitazioni vicine. Sembra che la causa di questa tragedia sia attribuibile ad una fuga di gas.

Le testimonianze

Sul posto i vigili del fuoco, i sanitati e la polizia si sono occupati delle indagini e delle operazioni di salvataggio. Dell’edificio non resta omai più nulla dato che è stato completamente raso al suolo. Ci sono delle testimonianze oculari dei residenti della zona. Tra queste, come riporta Today, vi è la testimonianza di Kaleef Blackwood, che ha dichiarato: “Ero nella mia stanza, è stato agghiacciante. Abbiamo sentito un boato tremendo, come se fosse esplosa una bomba o qualcosa del genere.

Ha scosso l’intera casa”