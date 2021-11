Pensionato precipita dal quinto piano mentre cerca di coprire il condizionatore: Ugo Buratti si era inerpicato su una scaletta in balcone ma è scivolato

Tragedia a Fano, nelle Marche, dove un uomo precipita dal quinto piano mentre cerca di coprire il condizionatore e muore dopo un volo di più di dieci metri. Non c’è stato nulla da fare purtroppo per l’anziano che ha perso l’equilibrio ed è precipitato giù fino al giardino condominiale.

Vittima del tremendo incidente domestico il 74enne Ugo Buratti, residente nella zona di San Lazzaro.

Il volo fatale del pensionato è avvenuto nella tarda mattinata di domenica 31 ottobre, all’esterno della palazzina in via del Ponte in cui l’uomo viveva. Ma cosa è accaduto? Purtroppo l’anziano è scivolato dalla scaletta che aveva posizionato sul balcone.

Lo scopo di Ugo era quello di coprire il motore esterno del condizionatore, forse per evitare che il maltempo lo guastasse. Non è dato sapere se a causare la perdita di equilibrio sia stato un malore o un piede in fallo, fatto sta che l’uomo è precipitato nel vuoto per circa 15 metri ed è morto praticamente sul colpo.

Sul posto, allertate dai condomini inorriditi, sono arrivare a razzo un’ambulanza, una squadra dei Vigili del Fuoco ed alcune pattuglie della polizia. Gli agenti hanno redatto un verbale sull’accaduto: pare che al momento della tragedia il pensionato fosse solo in casa.