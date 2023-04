In questo articolo faremo un po’ di chiarezza circa il pagamento delle pensioni di maggio 2023. L’accredito da parte dell’Inps è previsto per il 2 maggio del mese. Come si legge da Informazionefiscale.it nello stesso giorno riceveranno il pagamento sia coloro che si affidano alle banche sia coloro che usufruiscono del servizio di Poste italiane. La data è quindi unica e non sono previsti cambiamenti rispetto a quanto enunciato nel calendario fornito dall’Inps lo scorso dicembre. Gli interessati (titolari di assegni, trattamenti pensionistici, indennità di accompagnamento e pensioni) potranno, come di consueto, ritirare l’importo spettante in contanti.

Pensioni maggio 2023: il calendario dei pagamenti

La data di riferimento per il pagamento delle pensioni di maggio 2023 è quella contenuta nella circolare Inps numero 135 pubblicata a fine 2022. Il documento presenta un calendario comprensivo di tutte le date in cui avvengono gli accrediti Inps per l’anno in corso.

Data unica a maggio

A differenza di quanto avvenuto ad aprile, il pagamento delle pensioni di maggio 2023 sarà eseguito in un’unica data: il 2 del mese. L’accredito è previsto sia per coloro che ricevono pagamenti tramite banche, sia per i clienti di Poste italiane. É bene quindi che gli interessati segnio sul calendario la data in questione.