Il Bonus psicologo è un contributo che spetta a coloro che hanno bisogno di un sostegno psicologico. Il bonus è previsto anche per il 2023, anche se con qualche modifica. Esso dovrebbe valere al massimo 1.500 euro e a beneficiarne dovrebbero essere i cittadini con ISEE al di sotto dei 50.000 euro. In realtà non si sa ancora molto sulla modalità di richiesta del Bonus psicologo 2023 ma sarà forse possibile fare domanda a partire da giugno; nel frattempo si è in attesa del decreto attuativo che andrà a normare il tutto. La data e la scadenza per la presentazione della domanda dovrebbero essere rese note nelle prossime settimane. Per l’anno in corso sono stati finanziati cinque milioni di euro, otto milioni invece per il 2024.

Bonus Psicologo 2023: un po’ di storia

Come ricorda Studenti.it, il Bonus psicologo è stato attivato nel 2022, registrando un grande successo in tutta Italia. In pochi mesi L’Inps aveva ricevuto 395mila richieste, ma ne sono infine state accolte solo 41.657. L’importo massimo ottenibile era pari 600 euro, a seconda dell’ISEE. Nel 2023 il bonus ha ottenuto un nuovo finanziamento.

Chi potrà richiederlo?

Finanza Rapisarda spiega che, con tutta probabilità, il bonus spetterà solo a coloro che dovranno iniziare un percorso di psicoterapia, ovvero, ai soggetti che hanno disturbi certificati di stress, ansia e depressione. Il contributo potrà essere richiesto tramite il sito ufficiale dell’Inps oppure tramite procedura telefonica al Contact Center dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.