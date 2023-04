La novità è quella di una soluzione “smart” e l’Isee sul nuovo portale Inps sarà desumibile attraverso una sola operazione. Lo scopo era di creare un canale unico all’insegna della semplificazione per averlo o anche aggiornarlo. Che significa? Che per richiedere ed aggiornare l’Isee Inps ha provveduto a radunare tutte le modalità per procedere all’acquisizione dell’Isee precompilato e non precompilato con un solo canale. L’istituto nazionale di previdenza sociale ha infatti appena presentato il nuovo portale.

L’Isee sul nuovo portale Inps

E la piattaforma è stata studiata proprio per semplificare il rilascio dell’Isee aggiornato. Al centro di tutto c’è la modalità precompilata, che tra l’altro viene scelta dall’80% dei contribuenti. E le novità? Tutto ruota su un meccanismo: quando il dichiarante deve inserire tutti gli elementi per ottenere l’Isee il nuovo portale dell’Inps non chiede più di inserire elementi reddituali e patrimoniali su altri componenti maggiorenni del nucleo familiare. In buona sostanza l’autorizzazione potrà essere concessa direttamente da loro attraverso il sistema informativo dell’Isee con identità digitale.

Perché sono importanti Spid, Cie e Cns

Ovviamente bisogna avere uno Spid di secondo livello, della Carta d’Identità elettronica o della Carta nazionale dei servizi. L’insieme di questi dati possono essere accettati integralmente o modificati. A quel punto Inps proporrà automaticamente la Dsu mini o la Dsu integrale, che è “indispensabile per poter richiedere l’Isee università, l’Isee socio-sanitario in presenza di disabili anche ricoverati, l’Isee minorenni in presenza di genitori non coniugati e non conviventi”.