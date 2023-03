Pensylvania, bimbo di 6 anni nudo trovato rinchiuso in una gabbia

Orrore in Pensylvania, dove i vicini danno l'allarme e viene trovato un bimbo di 6 anni nudo e rinchiuso in una gabbia

Sconcerto negli Usa, dove in Pensylvania un bimbo di 6 anni è stato trovato nudo e rinchiuso in una gabbia. La polizia sta indagando su un terribile caso accaduto nel quartiere Tacony di Filadelfia il 23 marzo. Da quanto si apprende i poliziotti sono stati allertati da alcuni cittadini che avevano notato due bambine parzialmente nude sotto la pioggia vicino all’abitazione dove è stata fatta la scoperta.

Bimbo trovato nudo in una gabbia

Uno di essi, Hector Perez, ha detto: “Avevano solo il pannolino addosso. Erano senza magliette, pantaloni, scarpe. Pioveva e faceva freddo. Urlavano e chiamavano a gran voce la madre e il padre”. Gli agenti sono entrati in casa e hanno trovato un bambino nudo all’interno di una gabbia per cani chiusa a chiave. Il sergente Eric Gripp del dipartimento di polizia di Filadelfia ha ripercorso quei momenti: “Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno visto due bambine, di quattro e cinque anni, che erano parzialmente svestite fuori sotto la pioggia. Gli agenti le hanno prese in cura e poi sono entrate nella proprietà. Una volta entrati, si sono imbattuti in un bambino di 6 anni che era rinchiuso in una gabbia per cani”.

Le disabilità cognitive del piccolo

E qual è la pista? In casa c’erano due adulti: una donna di 80 anni su una sedia a rotelle e un 40enne, pare nonna e zio dei piccolo. ABC spiega che l’uomo e il piccolo trovato nella gabbia soffrirebbero di disabilità cognitive. Ha chiosato il poliziotto: “Questa è una situazione assolutamente tragica. Non sappiamo quello che sta succedendo, abbiamo una lunga indagine davanti a noi“.