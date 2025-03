Un percorso difficile

Peppe Quintale, noto per il suo ruolo a Le Iene e come braccio destro di Simona Ventura, ha vissuto un periodo di assenza dalla televisione che ha segnato profondamente la sua vita. Dopo anni di difficoltà personali, aggravate dalla pandemia, Quintale ha deciso di ricostruire la sua carriera e la sua immagine pubblica. In un’intervista a TvBlog, ha rivelato: “Venivo da quattro anni di m3rda per via di vicissitudini personali negative aggravate dal Covid. Mi sono ricostruito pezzo per pezzo. Dovevo ripartire”. Questa dichiarazione mette in luce non solo la sua resilienza, ma anche il desiderio di tornare sotto i riflettori.

La ricerca di visibilità

Il suo tentativo di rientrare nel mondo dello spettacolo lo ha portato a partecipare a The Voice Senior, dove, nonostante una breve apparizione, ha colto l’occasione per riacquistare visibilità. “Volevo solo rientrare nel giro, non avevo alcuna aspettativa. Era solo una questione di visibilità”. Tuttavia, la sua eliminazione dopo le Blind Audition ha rappresentato un’altra delusione. Quintale ha sottolineato che i concorrenti sono spesso solo un contorno, mentre i veri protagonisti sono i giudici e la conduttrice.

Un sogno chiamato Tale e Quale Show

Nonostante le difficoltà, Peppe Quintale non si arrende e continua a sognare di partecipare a Tale e Quale Show. “Ogni volta sembra certa la mia presenza nel cast, ma poi non entro mai”. La sua determinazione è evidente, e il suo desiderio di far parte di questo programma è forte. “Hanno insistito e, nonostante fossi ad Ostuni, mi sono recato a Roma. Risultato? Non mi hanno preso”. Questo sogno, però, non è l’unico aspetto della sua vita; Quintale ha anche espresso il desiderio di tornare in tv, evidenziando come la mancanza di connessioni nel settore possa ostacolare le opportunità.

Il contesto televisivo attuale

In un panorama televisivo in continua evoluzione, Quintale ha osservato come la fama sui social media possa influenzare le scelte dei produttori. “Se oggi non appartieni a certi carrozzoni, sei fuori. La televisione si alimenta di televisione e purtroppo viviamo nel perenne equivoco dei followers che sono uguali ai viewers”. Questa riflessione mette in evidenza le sfide che affrontano molti artisti nel tentativo di rimanere rilevanti in un’industria che cambia rapidamente.