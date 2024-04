Per 3,4 mln di italiani oltre mezz'ora per arrivare in pronto soccorso

Milano, 22 apr. (Adnkronos Salute) - In Italia i dati sull'accessibilità della rete di emergenza-urgenza indicano come la copertura del servizio entro 30 minuti sia pari al 94%, dato che raggiunge il 99% entro i 45 minuti. Il 5,8% della popolazione non è in grado di raggiungere le...

Milano, 22 apr. (Adnkronos Salute) – In Italia i dati sull'accessibilità della rete di emergenza-urgenza indicano come la copertura del servizio entro 30 minuti sia pari al 94%, dato che raggiunge il 99% entro i 45 minuti. Il 5,8% della popolazione non è in grado di raggiungere le strutture di pronto soccorso entro mezz'ora: 3,4 milioni di persone, una quota che "potrebbe essere decisamente ridotta con la corretta implementazione del Dm 77/2022, che individua la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale attraverso la presa in carico dei pazienti all'interno delle nuove strutture previste dal Pnrr. Nelle regioni in cui tale decreto è stato implementato, si denota un miglioramento della presa in carico dei pazienti e un efficientamento del personale sanitario". E' quanto emerge da uno studio presentato dall'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), oggi a Roma in occasione dell'evento 'Accessi in Pronto soccorso e implementazione Dm 77/2022 per una migliore presa in carico dei pazienti'.