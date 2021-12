Per Capodanno la Germania valuta un tetto massimo di 10 persone dopo aver messo in cantiere anche l'obbligo vaccinale dopo le festività di Natale

Con la variante Omicron del Covid che incalza per Capodanno la Germania valuta un tetto massimo di 10 persone, la decisione potrebbe scaturire dal summit previsto per oggi, 21 dicembre, fra il cancelliere Olaf Sholz impegnato nella sua prima visita ufficiale in Italia ed i rappresentanti di vertice dei land.

Capodanno in Germania: riunioni private con massimo 10 persone, ma dipende dall’incontro di oggi

La stretta possibile del governo federale tedesco, che per il periodo successivo alle feste di Natale e fine anno sta addirittura valutando l’obbligo vaccinale, potrebbe scaturire dopo il si dei governi territoriali. Fra le restrizioni al vaglio figurano dunque anche quelle per i vaccinati ed i guariti dal covid. Quali? Quelle ad esempio che prevedono la limitazione dei contatti nelle riunioni private ad un massimo di dieci persone, questo a partire dal 28 dicembre.

Massimo 10 persone, anche se vaccinate o guarite: la stretta di Capodanno della Germania

L’obiettivo della proposta è di limitare i festeggiamenti per il Capodanno. Il summit fra il neo cancelliere Sholz ed i 16 “primi ministri” dei land tedeschi è dunque cruciale. Il limite di dieci persone dovrebbe essere valido sia all’interno che all’esterno, escludendo dal conto i minori di 14 anni.

La Germania pensa ad un Capodanno con un tetto di 10 persone e forse anche uno per gli eventi all’aperto

In caso di presenza di una persona non vaccinata sarà possibile unire al massimo due nuclei familiari. Ci sono anche rumors in merito ad un tetto per i partecipanti ad eventi pubblici all’interno e l’esterno, ma allo stato non sono specificati nella bozza di proposta in discussione. Dal canto suo Sholz, nell’annunciare ieri il summit di oggi in conferenza stampa a Roma dove era in visita, aveva spiegato: “Voglio impostare un approccio consensuale.

Questo è importante, specialmente ora”.