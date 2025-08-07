Per gli appassionati di arte online la Galleria BPER

Il nuovo portale diventa un museo digitale diffuso per valorizzare le oltre 10.000 opere della collezione e vivere l’arte a 360°, tra innovazione, inclusione e accessibilità.

La Galleria, corporate collection di BPER, si presenta con una nuova veste digitale: un sito web (lagalleriabper.it) completamente rinnovato e progettato come museo digitale diffuso, per raccontare e valorizzare l’intero patrimonio artistico e archivistico della Banca, che comprende più di 10.000 opere censite – tra dipinti, sculture e oggetti, dall’antico al contemporaneo.

Il nuovo portale promuove l’arte e la cultura a 360° e propone – grazie ad una navigazione semplice e immediata e a strumenti multimediali – un’esperienza digitale innovativa e coinvolgente tra i diversi contenuti, mostre, eventi, laboratori, progetti didattici e approfondimenti.

“Crediamo che l’arte sia da ammirare, da vivere, condividere, interrogare. Con il nuovo sito de La Galleria vogliamo aprire al pubblico le porte del nostro importante patrimonio culturale e delle iniziative connesse: ogni opera, ogni mostra, ogni progetto diventa così un’occasione per coinvolgere, generare dialogo, stimolare pensiero critico e costruire legami con le comunità. In questo modo, promuoviamo una cultura viva, che sappia parlare a tutti e indicare nuove direzioni nel nostro presente”, commenta Sabrina Bianchi, Responsabile Patrimonio Culturale di BPER.

Progettato per essere accessibile a tutti, con particolare attenzione all’inclusione e al coinvolgimento delle nuove generazioni, lagalleriabper.it è pensato per rispondere alle esigenze di un pubblico ampio e diversificato – dagli appassionati d’arte alle scuole, dai ricercatori ai professionisti del settore, fino ai semplici curiosi.

Tra le principali novità, l’introduzione del “Tour dei 100”, sezione dedicata ai 100 capolavori della collezione BPER con navigazione a scorrimento che permette di conoscerne la storia, i dettagli e le curiosità principali, “Mostre ed eventi”, con tutti gli appuntamenti de La Galleria – incluse informazioni di accesso e prenotazione, cataloghi scaricabili, immagini di allestimento e delle opere – e tour virtuali delle mostre passate