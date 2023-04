Per l’83enne Guido 24 multe, ma lui è invalido e fa ricorso

Una vicenda che ha dell’assurdo ma che è reale reale come per l’83enne Guido erano reali 24 multe ricevute ma lui è invalido e fa ricorso. Un anziano milanese di contestazioni se ne viste arrivare a decine dopo che il suo scooter gli era stato rubato. Quelle multe sono relative ad infrazioni commesse probabilmente dal ladro dello scooter del multato.

Per un 83enne 24 multe, ma lui è invalido

Proprio per questo Guido davanti al giudice di pace ci è voluto andare subito rappresentato dall’avvocato Angelo Musicco ed ha fatto ricorso. Fra due mesi si conoscerà la decisione del giudice che l’ha “trattenuta” ma allo stato restano per il povero invalido quelle 24 multe di quasi 5mila euro. All’83enne Guido S. avevano rubato lo scooter lo scorso luglio. E quando lui era tornato a casa si era accorto con rammarico che mancava il suo scooter che tra l’altro lui on guida da anni. Il mezzo perciò era senza l’assicurazione ma Guido aveva fatto denuncia per evitare guai o noie, noie che invece sono arrivate.

Le infrazioni commesse dal ladro

Il dato è evidente: a commettere le infrazioni da cui sono scaturite le multe della polizia sarebbe stato il ladro che ha rubato lo scorso luglio la moto dell’anziano. A Guidonon resta che attendere che il giudice gli dia ragione, sperando che accada e che le spese di giudizio non siano a suo carico.