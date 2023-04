In Lombardia e per Pasqua un imprenditore regala 1.500 euro a ogni suo dipendente. Sirio Della Flora ha deciso ancora una volta di premiare la produttività del personale con un aiuto concreto. A giovare del bonus saranno i dipendenti della Metallurgica Legnanese che riceveranno un bonus di 1.500 euro per Pasqua. Il 77enne Sirio Della Flora è un imprenditore che gestisce l’azienda che lui stesso ha fondato nel 1969 ed è benevolmente recidivo.

Regala 1.500 euro a ogni suo dipendente

Infatti nel 2022 sempre lui aveva deciso di premiare con un bonus identico i suoi collaboratori. Ma in cosa era consistito allora? A suo tempo lui lo aveva chiamato “Contributo energetico” proprio a causa dei costi energetici lievitati dopo l’invasione russa in Ucraina. Allora il bonus giunse all’improvviso, senza che fosse stato sottoscritto un accordo interno. In buona sostanza fu un po’ coma una seconda quattordicesima, un “sostegno concreto per le famiglie dei suoi dipendenti”.

Un’azienda che lavora dal 1969

Dai media apprendiamo che la Metallurgica legnanese lavora acciai speciali; “è stata fondata nel 1969 da Sirio Della Flora dopo 10 anni da impiegato in una trafileria di Legnano. Nell’azienda lavorano 42 persone”, di cui 17 operai, 12 autisti e 13 impiegati nel settore commerciale.