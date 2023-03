Per Tajani la lettera di Von der Leyen sui migranti è "un segnale"

Per Antonio Tajani la lettera di Ursula Von der Leyen indirizzata come risposta a quella di Giorgia Meloni sui migranti è “un segnale”. Secondo il vicepremier e ministro degli Esteri essa conferma la volontà sostegno Ue all’Italia. L’antefatto è noto: all’indomani della strage di Cutro la premier aveva scritto alla presidente della Commissione Ue ed al suo omologo del Consiglio Ue Charles Michel per sollecitare una svolta nella linea comune per affrontare il tema.

Tajani e la lettera di Von der Leyen

La von der leyen, pur senza particolari svolte decisioniste, si era detta nella sua risposta d’accordo con le istenze di Meloni e dell’Italia. Quella lettera della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al presidente del Consiglio Giorgia Meloni va insomma “nella direzione di un sostegno, anche economico, all’Italia per fronteggiare la questione dell’immigrazione. Il titolare della Farnesina Antonio Tajani lo ha spiegato a Radio24.

“La situazione è molto preoccupante”

Precisando poi che “la situazione è preoccupante, l’Europa deve accorgersene”. E in chiosa: “L’Italia continuerà a porre fortemente il problema ma non può essere lasciata da sola perché i 7mila chilometri di costa sono anche frontiere europee”. Il senso è chiaro ma la riprova ci sarà solo nel Consiglio Ue del mese.