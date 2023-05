La possibile soluzione di Zaia: una polizza assicurativa per le catastrofi naturali ma in Italia solo il 5% delle case ce l'ha

L’ultima in ordine di tempo ha dato una lezione severa ed in termini preventivi per Luca Zaia è ora di pensare ad una polizza nazionale contro le catastrofi naturali. Da questo punto di vista infatti il presidente della Regione Veneto ha commentato quella che ha messo in ginocchio l’Emilia Romagna e invita a riflettere sulla possibilità che lo Stato ne stipuli una. E non sarebbe certo il primo caso, come ha ricordato Zaia, anzi, l’Italia ove la adottasse troverebbe già molte altre nazioni.

Zaia: “Una polizza nazionale contro le catastrofi”

Ha detto Zaia sul tema: “Si dice che ogni anno in Italia mediamente vi siano danni da maltempo per un paio di miliardi euro”. Perciò il governatore del veneto ha spiegato: “Allora una polizza catastrofale nazionale, come altri paesi fanno”. E in chiosa Zaia ha detto che si tratta di “un aspetto sul quale riflettere perché i cittadini prima o poi dovranno essere aiutati”.

Cosa diceva il report Ania del 2022

Zaia lo ha detto parlando dell’alluvione in Emilia-Romagna ed a livello privato e non con riferimento istituzionale ci sono dati significatici: meno del 5% delle abitazioni italiane è protetta da una polizza contro le catastrofi naturali. E questo avverrebbe malgrado “il 75% degli immobili sia esposto a un rischio significativo in questo ambito”. Lo aveva rivelato una indagine condotta dall’ANIA nel 2022 e che segnalava come da una parte “i rischi ai quali è esposto il bene più importante per le famiglie italiane, dall’altra le difficoltà crescenti per i conti dello Stato, che difficilmente potrà intervenire in caso di danni gravi”.