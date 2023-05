In migliaia rischiavano di annegare: messi al sicuro dall'alluvione i maiali ...

Non senza sforzo sono stati messi al sicuro dall'alluvione i maiali di Lugo: sono stati caricati tutti sui camion

In un video pubblicato dall’Ansa si vedono i capi individuati e raccolti dal personale aziendale e dai soccorritori: in migliaia rischiavano di annegare e sono stati messi al sicuro dall’alluvione i maiali di Lugo. Nel Ravennate l’acqua ed il fango avevano invaso l’azienda dove ci sono 2.600 animali. In queste ore era scattata una gara parallela dopo l’appello di un allevatore di maiali di Lugo.

Messi al sicuro dall’alluvione i maiali

Si tratta di un comune del Ravennate colpito dalle inondazioni dei fiumi Senio e Santerno. I suoi maiali rischiavano di morire a centinaia e gli animali sono stati portati via su un camion dalle stalle sommerse dall’acqua. Aveva detto ai media Davide Bacchiega, direttore dell’azienda agricola Benfenati di Lugo, in Romagna: “Abbiamo circa tremila maiali, dai cuccioli agli adulti di 160 chili. Abbiamo un metro d’acqua all’interno delle nostre stalle adesso e sta salendo.

Cuccioli e capi adulti caricati sui camion

Le strade di comunicazione sono sott’acqua. “Avremmo bisogno di un allevamento d’appoggio per spostare almeno i piccoli e cercare di salvarli”. E ancora: “Una cinquantina, purtroppo, sono morti”. Alla fine li si è potuti salvare con un’operazione particolarmente laboriosa, a contare che i capi andavano dai cuccioloni poco più che lattonzoli a grossi adulti che superavano agevolmente il quintale.