Perché Conte chiede di votare no al referendum sulla riforma della giustizia

Conte invita a respingere il referendum perché sarebbe un modo per la politica di mettere al riparo i propri esponenti dalle indagini, mentre i sostenitori del sì difendono il sorteggio e la credibilità dei giudici

Il dibattito pubblico sul referendum relativo alla riforma della giustizia ha registrato nelle ultime ore scintille verbali e partecipazione giovanile, soprattutto durante l’incontro organizzato all’Università Federico II. Al centro della contesa c’è la percezione che alcune modifiche proposte possano servire più a tutelare interessi politici che a migliorare il sistema giudiziario: questa è la lettura offerta dal leader del M5S, Giuseppe Conte, che invita a votare no.

Le accuse di Conte: difesa contro l’impunità

Secondo Conte, la riforma è percepita come un tentativo di creare spazi di impunità per i governanti: l’obiettivo sarebbe quello di ridurre la possibilità che inchieste coinvolgano ministri e altri esponenti politici. Il leader del M5S sostiene che la normativa dovrebbe restare applicata a tutti senza eccezioni, e che chi ricopre incarichi pubblici non debba godere di protezioni speciali. In questo contesto Conte insiste sul principio che la normativa deve garantire la parità di trattamento tra cittadini e istituzioni, richiamando l’idea che la legge debba valere anche per i vertici del governo.

Il valore della trasparenza

Nel suo intervento Conte ha inoltre ribadito l’importanza della trasparenza e del controllo indipendente sulle istituzioni giudiziarie: modifiche che possano rendere più difficili le indagini rischiano, secondo lui, di compromettere il rapporto di fiducia tra cittadini e potere politico. Il leader pentastellato ha contrapposto alla riforma proposte alternative che, a suo avviso, avrebbero avuto più senso per migliorare la macchina giudiziaria senza mettere a rischio il principio di responsabilità.

Le ragioni dei sostenitori del sì: sorteggio e indipendenza

Dal fronte del sì sono arrivate argomentazioni diverse: per alcuni esponenti, tra cui figure legate al centrodestra, le modifiche proposte mirano a rafforzare la credibilità della magistratura e a limitare le influenze politiche interne. Un punto chiave è il meccanismo del sorteggio per alcune nomine, presentato dai sostenitori come uno strumento per sottrarre il CSM alle logiche delle correnti interne e per garantire un approccio più neutrale nelle scelte.

Il sorteggio come garanzia

I promotori del sì sottolineano che il sorteggio non è un’invenzione ad hoc, ma trova precedenti nel sistema costituzionale, e potrebbe essere visto come una forma di tutela della terzietà del giudice. L’argomentazione è che, limitando le dinamiche correntiste dentro la magistratura, si preserverebbe la fiducia nell’azione giudiziaria e si ridurrebbero conflitti di interesse. Inoltre, chi sostiene il sì insiste sul fatto che la riforma non mira a subordinare i magistrati alla politica.

Il contesto dell’incontro e le posizioni a confronto

All’Università Federico II di Napoli l’evento ha richiamato centinaia di studenti e cittadinanza attiva; per gestire la grande affluenza è stata predisposta una sala aggiuntiva e la trasmissione in streaming. Sul palco si sono confrontati tesi contrapposte: da una parte la denuncia di una potenziale protezione per la casta politica, dall’altra la difesa di strumenti considerati utili per ricondurre l’azione della magistratura a criteri di imparzialità e responsabilità.

Questioni tecniche e riferimenti normativi

Nel dibattito sono emersi riferimenti teorici, come le posizioni del giurista Vassalli, citato per chiarire che alcune interpretazioni non prevedevano la separazione delle carriere in senso radicale. I sostenitori del no hanno invece criticato l’assenza di garanzie sufficienti contro abusi. In termini pratici, la discussione ha toccato aspetti come i criteri di nomina, i poteri del CSM e le salvaguardie del giusto processo.

Conclusioni e scenari possibili

Lo scontro sul referendum assume così una valenza simbolica oltre che tecnica: da un lato l’allarme per possibili protezioni per chi detiene la responsabilità politica, dall’altro la richiesta di strumenti per migliorare l’indipendenza giudiziaria. La decisione finale degli elettori determinerà se prevale la lettura che interpreta la riforma come rischio di impunità o quella che la considera un passo verso una magistratura più equilibrata. A prescindere dall’esito, il confronto ha messo in luce la necessità di spiegazioni chiare e garanzie trasparenti.