Perché Díaz chiede alla UE una politica estera autonoma di fronte alla guerra in Iran

In un’intervista rilasciata a Bruxelles il 12 marzo 2026, la vicepresidente spagnola Yolanda Díaz ha lanciato critiche dure nei confronti della leadership della UE, accusandola di mostrarsi timorosa di fronte a Donald trump e incapace di difendere con fermezza il diritto internazionale nel contesto della crisi mediorientale. Per Díaz, la recente escalation e la risposta occidentale—definite a Madrid come un attacco ingiustificato—hanno evidenziato la mancanza di una voce comune europea coerente e autonoma.

Secondo la ministra spagnola, la reazione di Bruxelles alla guerra in Iran e alle successive contro-mosse di Teheran ha esposto una fragilità istituzionale: leader europei hanno espresso appelli alla diplomazia, ma senza una posizione netta capace di incidere sugli sviluppi. Díaz ha inoltre indirizzato parole pesanti verso la presidente della Commissione, ritenuta lenta nel condannare l’attacco iniziale, e ha ribadito la necessità di una politica estera autonoma che non si lasci dettare la linea da altri attori globali.

Una richiesta di sovranità politica ed economica

Il nucleo del ragionamento di Díaz è la convinzione che la UE debba trasformarsi in una potenza con strumenti politici e di difesa propri. Ella sostiene che l’Unione debba perseguire una agenda politica, una politica economica e una dimensione sociale e fiscale che riflettano l’interesse collettivo dei Paesi membri, non solo gli orientamenti di alleati esterni. Questa idea contempla anche lo sviluppo di capacità di autodifesa e di una diplomazia capace di condurre iniziative autonome, senza attendere il via libera di potenze terze.

Ripercussioni sul consenso interno

Díaz avverte che la percezione di servilismo verso Washington può alimentare sentimenti euroscettici e, di conseguenza, favorire la crescita della destra radicale in Europa. La ministra richiama l’attenzione sul fatto che molti cittadini europei si oppongono all’intervento armato e che un’adesione passiva a tali iniziative potrebbe generare malcontento sociale e politico. A suo avviso, una posizione europea più decisa a tutela dei valori comuni (diritti umani e legalità internazionale) sarebbe anche uno strumento per contrastare l’attrazione dei movimenti nazionalisti.

Conflitto con la leadership americana e critiche interne

Nel suo discorso Díaz ha ricordato il documento strategico pubblicato a dicembre dell’anno precedente, che secondo lei mette in chiaro l’approccio America First nei confronti dell’Europa, orientato a vantaggi economici e commerciali. Ha definito l’atteggiamento assunto da alcuni vertici europei come «servile», sostenendo che questo atteggiamento sia controproducente e che non eviti le pressioni di Washington, ma anzi non incontri rispetto. La critica si estende a leader internazionali che hanno evitato condanne nette, richiamando la necessità di indipendenza strategica.

Posizione del governo spagnolo

La linea del governo di Madrid, incarnata da Pedro Sánchez e sostenuta da Díaz, è stata rifiutare il sostegno alla campagna militare promossa da Stati Uniti e Israele e enfatizzare la difesa della dignità e dei diritti umani. Díaz ha sottolineato che la Spagna non teme eventuali ritorsioni commerciali da parte di Washington e che è pronta a mantenere una posizione coerente con i propri principi. Inoltre ha citato prese di distanza simili da parte di altri leader europei, segnalando che il dissenso all’interno dell’Unione sta crescendo.

Verso quale Europa: appello alla responsabilità

La conclusione del messaggio di Díaz è un appello a non restare inerti: serve una UE capace di esprimere con chiarezza la propria difesa del diritto internazionale, dei diritti umani e della democrazia. Per lei, questo richiede coraggio politico, capacità di mediazione indipendente e strumenti concreti per incidere sulla scena internazionale. Solo così, sostiene Díaz, l’Unione potrà evitare di essere percepita come subordinata e potrà contribuire in modo credibile alla riduzione delle tensioni nel Medio Oriente.

Il dibattito lanciato il 12 marzo 2026 dalla vicepremier spagnola apre una riflessione più ampia sulle responsabilità dei dirigenti europei: scegliere se adeguarsi alla pressione esterna o costruire una strategia comune che tuteli gli interessi e i valori europei. Per Díaz la scelta è chiara: la UE deve affermare la propria autonomia e non temere di parlare a favore del diritto internazionale, anche quando questo comporta contrasti con alleati storici.