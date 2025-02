Due camere da letto in Largo La Foppa a Milano: l’installazione di IKEA mostra come l’ordine e il disordine influiscano sul sonno.

Fino al 23 febbraio 2025, Largo La Foppa a Milano diventa il palcoscenico di un’originale installazione targata IKEA. Protagoniste due camere da letto: una ordinata e armoniosa, l’altra caotica e disordinata. L’obiettivo è far riflettere su come l’ambiente domestico possa influenzare il riposo.

Due camere da letto in Largo La Foppa: l’installazione a Milano

Ikea, a Milano, propone una doppia ambientazione per far riflettere su un aspetto spesso trascurato: l’influenza dell’ambiente sul sonno. Una camera caotica simboleggia come il disordine possa togliere serenità, mentre l’altra, ordinata e armoniosa, trasmette calma e benessere, in linea con il messaggio: “Una camera in ordine regala sonni tranquilli“.

Questo concetto si basa su una recente indagine globale di Ikea, che evidenzia come molti italiani non dormano a sufficienza e si sveglino senza sentirsi realmente riposati. Il 42% della popolazione dorme meno di sei ore a notte, nonostante passi in media otto ore a letto. Tra i principali ostacoli al sonno ci sono lo stress quotidiano (14%), condizioni ambientali non ottimali, come la temperatura (18%), e l’uso di dispositivi elettronici in camera da letto (37%).

Non sorprende, inoltre, che 3 italiani su 5 credano che una stanza ben organizzata sia fondamentale per migliorare la qualità del riposo.

I consigli di IKEA per un buon riposo

Ikea evidenzia come bastino piccoli accorgimenti per trasformare la camera da letto in un ambiente più favorevole al riposo, migliorando così la qualità del sonno.

Uno degli aspetti più importanti è la gestione della temperatura: un clima troppo caldo o troppo freddo può infatti disturbare il ciclo del sonno, mentre mantenerla a livelli ottimali favorisce un riposo più profondo.

Anche la qualità dell’aria gioca un ruolo fondamentale. L’uso di un purificatore può fare la differenza, soprattutto in città dove l’inquinamento è una presenza costante.

L’illuminazione, poi, non va sottovalutata. Scegliere luci calde o regolabili contribuisce a creare un’atmosfera rilassante, preparando la mente e il corpo alla fase del sonno.

Infine, l’ordine fa la sua parte. Ikea suggerisce di organizzare al meglio gli spazi, utilizzando soluzioni pratiche per riporre vestiti e oggetti. Evitare il disordine visivo, riduce lo stress e favorisce una sensazione di calma e serenità, elementi essenziali per dormire bene.