Perché Madrid ha escluso l'uso delle sue basi e ha sfidato Trump sull'operazione in Iran

La tensione diplomatica tra Madrid e Washington è esplosa in una serie di dichiarazioni pubbliche e scelte operative che hanno avuto come protagonista il governo di Pedro Sánchez. Il 4 marzo 2026 il premier ha confermato che la Spagna non autorizzerà l’uso delle proprie basi militari per l’operazione contro l’Iran, una decisione accompagnata da parole nette sul rispetto del diritto internazionale e sui principi che guidano la politica estera di Madrid.

La presa di posizione ha scatenato una reazione altrettanto energica a Washington: il presidente Donald Trump ha minacciato di interrompere i rapporti commerciali con la Spagna. Di fronte a questa intimidazione, Sánchez ha ribadito che il governo non si piegherà a ricatti e che le scelte saranno determinate dai valori e dagli obblighi legali, non dalle pressioni economiche.

La decisione sulle basi militari: motivazioni e conseguenze

Madrid ha motivato il divieto all’impiego delle basi congiunte — in particolare Rota e Morón — richiamando la necessità che ogni operazione militare rispetti l’accordo bilaterale e la legittimità internazionale. Il governo ha spiegato che le facility non possono essere impiegate per azioni che non siano coperte dall’intesa esistente o che non trovino fondamento nella Carta delle Nazioni Unite.

Verifiche sui voli e risposte operative

Monitoraggi indipendenti, tra cui tracciamenti di voli, hanno mostrato movimenti di aerei statunitensi in uscita da Rota e Morón dopo l’inizio degli attacchi, ma molti di quei velivoli sono stati instradati verso altre basi, incluso lo scalo tedesco di Ramstein. Le autorità spagnole hanno comunque mantenuto la linea: nessun permesso per operazioni non autorizzate e nessuna deroga a garanzia degli obblighi internazionali.

La risposta politica: valori, storia e paragoni

Nel suo intervento televisivo Sánchez ha evocato più volte il principio secondo cui i governi devono mirare a migliorare la vita dei cittadini e non a esacerbare i conflitti. Ha anche richiamato il passato, paragonando l’azione militare contro l’Iran a precedenti interventi stranieri — come l’invasione dell’Iraq nel 2003 — che, a suo avviso, hanno prodotto instabilità e sofferenza anziché progresso.

Ragioni economiche e sociali

Il premier ha sottolineato che una escalation militare comporterebbe effetti immediati sull’economia: crescita dell’incertezza economica e impennate dei prezzi dell’energia, con ripercussioni su salari, servizi pubblici e costi per le famiglie. Per Sánchez questo è un motivo pratico oltre che etico per opporsi all’azione bellica.

Le reazioni internazionali e il contesto europeo

La posizione spagnola si inserisce in un più ampio dibattito europeo su come rispondere all’offensiva statunitense e israeliana contro l’Iran. Alcuni leader hanno scelto posizioni più caute o hanno negoziato condizioni per l’eventuale supporto logistico, citando la necessità di un mandato internazionale. Altri, invece, hanno adottato misure difensive o hanno rivisto la propria disponibilità a cooperare, bilanciando preoccupazioni legali e interessi di sicurezza.

Diplomazia e solidarietà tra alleati

Nel confronto con il governo di Washington, Madrid ha ricevuto sia critiche sia comprensione. La Commissione europea ha invitato al dialogo e a soluzioni diplomatiche, mentre alcuni partner hanno ricalibrato le loro risposte per tutelare la sicurezza regionale. Il dibattito ha messo in luce come la solidarietà alleata coesista spesso con posizioni divergenti sui mezzi per affrontare crisi internazionali.

Implicazioni future

La scelta spagnola apre scenari incerti: sul piano pratico, potrebbe complicare la logistica delle operazioni statunitensi; sul piano politico, mette in evidenza la tensione tra alleanze strategiche e l’indipendenza decisionale degli Stati membri. Sánchez ha dichiarato che Madrid continuerà a promuovere vie diplomatiche e soluzioni politiche, insistendo sul fatto che la sicurezza a lungo termine si ottiene con la governance internazionale, non con l’uso sistematico della forza.

Il dibattito sulle conseguenze pratiche e morali di questa decisione rimarrà aperto mentre le relative dinamiche diplomatiche evolvono.