Raimondo Todaro ha lasciato Amici: questa è la notizia che da qualche ora circola ovunque. Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, il professore di ballo ha preso questa decisione per il bene della sua famiglia.

Perché Raimondo Todaro ha lasciato Amici?

I fan di Amici sono in gran subbuglio per l’addio improvviso di Raimondo Todaro. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore e, pur non essendo ufficiale, ha scatenato il caos. Oltre ad essere partito il toto nomi sul suo sostituto, in molti si sono chiesti il motivo di tale decisione. Perché ha lasciato Amici? C’è di mezzo la moglie Francesca Tocca?

L’indiscrezione sull’addio di Raimondo ad Amici

A spiegare perché Raimondo Todaro ha lasciato Amici è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip, via Instagram, ha fatto sapere:

“Lui è andato perché deve dedicarsi a delle cose personali, che ora hanno la priorità“.

La Terribile non ha aggiunto altri dettagli, ma i fan hanno iniziato a fare alcune ipotesi.

Amici, l’addio di Raimondo è legato a Francesca?

Raimondo ha lasciato Amici perché ha delle cose personali di cui occuparsi, ma un dettaglio sta facendo sognare i fan: Deianira ha aggiunto un bel cuoricino rosso, per cui di mezzo deve esserci Francesca Tocca. Possibile che la ballerina sia incinta? Al momento, questa è l’ipotesi che va per la maggiore.