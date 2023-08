Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono in crisi? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che la ballerina di Amici ha postato una Instagram Stories piuttosto ambigua.

I fan di Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono in allarme. Possibile che la ballerina di Amici e il prof di ballo stiano vivendo una nuova crisi? I due sono tornati ad essere marito e moglie qualche tempo fa e tutto sembrava andare per il meglio. Eppure, l’ultima Instagram Stories della donna sembra annunciare qualche problemino in corso.

L’Instagram Stories di Francesca Tocca

La Tocca ha condiviso la pagina di un libro che sta leggendo e ha sottolineato alcune frasi che sembrano indicative:

“In amore non impariamo mai niente dall’esperienza. […] Inutile illudersi, perso l’attimo niente è più uguale. La gente torna ma le cose non ritornano com’erano. La gente torna ma non si può tornare indietro per ripartire da un momento che è ormai svanito nel tempo”.

Francesca e Raimondo restano in silenzio

Francesca Tocca e Raimondo Todaro non hanno commentato il chiacchiericcio sulla crisi, ma la Instagram Stories della ballerina desta comunque qualche sospetto. Le frasi sull’amore sono ambigue, impossibile negarlo.