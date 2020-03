Storia finita tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro? Gli ultimi gossip sui due ex protagonisti di Amici e Ballando con le Stelle

Pare che sia giunto alla fine quello che sembrava un matrimonio da sogno tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro. Le voci di una crisi si susseguono del resto da tempo, anche se i diretti interessati non avevano mai smentito o confermato. Fonti vicine alla coppia avrebbero però garantito che tra l’ex ballerina di Amici e il danzatore di Ballando con le Stelle si sarebbe avverata la rottura. Al punto che Todaro avrebbe persino lasciato la casa dove viveva con la moglie e la figlia Jasmine, nata sette anni fa. Prese pertanto strade differenti, i due artisti starebbero di fatto già vivendo in due case differenti.

Raimondo Todaro via di casa

La crisi sarebbe scoppiata per la precisione lo scorso ottobre, anche se la rottura definitiva sarebbe avvenuta a dicembre.

Nonostante il tentativo di salvare il matrimonio per il bene della loro bambina, dunque, Francesca e Raimondo non sarebbero riusciti a evitare la separazione. Se all’inizio c’era la volontà di rimettere apposto le cose, poi però la crisi si è fatta sempre più forte, fino a portare il 33enne catanese ad andarsene di casa. Oggi Raimondo pare molto amareggiato e deluso dalla situazione, come puntualizzano le suddette fonti, a quanto pare bene informate.





A incrementare il gossip, nei mesi scorsi si era introdotto anche il presunto flirt tra Francesca Tocca e Valentin, anche lui ex concorrente di Amici. La giovane era peraltro legata a Todaro fin dall’adolescenza, visto che i due si erano conosciuti durante i loro primi passi di danza.