Perché Selvaggia Lucarelli sostiene che il Grande Fratello Vip sta crescendo

Perché Selvaggia Lucarelli sostiene che il Grande Fratello Vip sta crescendo

Il dibattito sugli ascolti del grande fratello Vip ha ripreso vigore con l’intervento diretto di Selvaggia Lucarelli, che ha risposto a critiche circolate sui social e su alcuni blog. L’argomento, rilanciato da un post del blogger Fabio Fabbretti, riguarda la percezione di un presunto calo degli ascolti dell’edizione condotta da Ilary Blasi.

Lucarelli ha scelto di mettere in luce elementi diversi dai numeri puri, richiamando l’attenzione su fattori come il coinvolgimento del pubblico online e la tendenza mostrata dalla curva di ascolto.

La linea di difesa di Selvaggia Lucarelli

Nella sua replica la giornalista ha spiegato di non essere una commentatrice fissa degli ascolti tv, preferendo le analisi ai dati freddi, ma ha comunque offerto una lettura precisa: il raddoppio settimanale del programma funziona e il venerdì ha sfiorato il 17% di share, attestandosi su circa 2 milioni di spettatori affezionati.

Lucarelli ha sottolineato che, oltre ai numeri tradizionali, il valore di un programma oggi si misura anche con il peso che riesce a generare sulla conversazione pubblica e con la crescita progressiva della propria audience.

Chiarezza sui contratti e sulla partecipazione

Un punto che Lucarelli ha voluto chiarire è la natura della sua partecipazione: non si tratta di uno “strappo” da altri show, ma di una scelta personale compatibile con altri impegni (ha citato che la partecipazione a Ballando con le stelle non prevederebbe esclusiva continua). Questa precisazione serve anche a sfatare letture narrative che trasformano ogni mossa in un colpo di scena mediatico, sostenendo invece che la sua presenza sia stata decisa e motivata.

I numeri oltre l’Auditel: social, editoriali e tendenze

Oltre ai dati televisivi, Lucarelli ha portato l’attenzione sul peso dei social: il programma è rimasto in trend topic con numerosi hashtag, sfiorando i 100.000 tweet in una giornata e ottenendo posizioni rilevanti nelle tendenze mondiali. Ha ricordato anche l’attenzione della stampa, con articoli e editoriali su testate nazionali come La Repubblica, come ulteriore indicatore di un impatto mediatico non trascurabile, che amplifica il valore dell’evento televisivo al di là del solo dato di ascolto.

Interpretare le oscillazioni di pubblico

Lucarelli ha avvertito che i numeri televisivi possono fluttuare da settimana a settimana e che interpretazioni semplicistiche rischiano di sminuire produzioni che invece funzionano su più piani. La sua proposta è di evitare letture manichee: non tutto ciò che ha ascolti bassi è automaticamente un fallimento, così come non tutto ciò che registra picchi deve essere considerato un capolavoro indiscusso. Il valore va misurato anche con la capacità di generare conversazione e fidelizzare spettatori.

La polemica e il confronto con edizioni precedenti

Il contraddittorio si è sviluppato anche intorno al confronto con numeri storici del format: il blogger che ha sollevato la questione ricordava dati di altre edizioni, citando medie dopo otto puntate e paralleli con edizioni passate. A fronte di queste critiche, Lucarelli ha preferito sottolineare la direzione dei dati attuali e il gradimento crescente del pubblico, oltre al buon riscontro nei commenti e nelle discussioni pubbliche sul cast e sulla conduzione.

In chiusura, la posizione espressa dalla giornalista è chiara: il Grande Fratello Vip mostra segnali positivi sia in termini di ascolti sia di risonanza sui mezzi digitali e tradizionali, con una curva che, secondo la sua analisi, è in crescita e con un pubblico che sembra consolidarsi. La querelle proseguirà sui social e nelle pagine dei blog, ma la discussione invita a guardare oltre il dato singolo e a considerare il quadro complessivo di performance e impatto mediatico.