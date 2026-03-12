Perché Simona Ventura lasciò l'agenzia di Lele Mora: l'ultimatum legato a Fabrizio Corona

Lele Mora rivela che l'addio di Simona Ventura nel 2006 fu causato dall'intromissione di Fabrizio Corona: una scelta dolorosa che ha segnato carriere e rapporti personali

La separazione tra Simona Ventura e l’agenzia di Lele Mora è tornata al centro dell’attenzione dopo le dichiarazioni rilasciate nel podcast Vox On Air. Nella conversazione l’ex manager ha ricostruito i passaggi che portarono, nel gennaio del 2006, alla fine di un rapporto professionale lungo e fruttuoso. Al centro della frattura emerge la figura di Fabrizio Corona, la cui presenza avrebbe creato tensioni tali da indurre la conduttrice a chiedere un cambiamento netto di assetto. Questo episodio offre uno spaccato su come dinamiche personali e mediatiche possano influenzare decisioni contrattuali e di carriera.

Le parole raccolte da Mora non restano isolate: in effetti Simona Ventura aveva illustrato una versione coerente con quei fatti già nel 2019, durante un’intervista con Peter Gomez per La Confessione. In entrambi i racconti ricorrono concetti chiave come ultimatum, stalking e la necessità di scegliere tra persone che incarnavano direzioni diverse per l’agenzia. Le testimonianze incrociate chiariscono non solo i motivi pratici dell’addio, ma anche il contesto umano: la fiducia incrinata, la pressione mediatica e le ricadute personali di quel periodo.

La rottura e l’ultimatum

Secondo la ricostruzione di Lele Mora, la decisione di Simona Ventura prese forma in seguito a un confronto diretto: la conduttrice gli avrebbe chiesto di escludere Fabrizio Corona dall’attività dell’agenzia o, in alternativa, di interrompere il rapporto con lei. Mora descrive quel momento come la fine di un rapporto che era iniziato «con grande affetto» e che aveva portato a contratti importanti con la Rai, frutto della sua rete di contatti e della sua creatività. L’ultimatum, un vero e proprio bivio, mise in luce come il peso dell’immagine pubblica e la gestione dei paparazzi potessero diventare elementi decisivi nelle scelte imprenditoriali.

La scelta di Mora

Di fronte allo scelta difficile, Mora sostiene di aver preferito mantenere al suo fianco l’ex re dei paparazzi. Ha ammesso che la decisione fu dolorosa e che comportò la risoluzione consensuale del contratto con Ventura, la quale avrebbe saldato quanto dovuto fino all’ultimo centesimo. Nella narrazione del manager c’è anche un ripensamento: col senno di poi considera di aver probabilmente commesso un errore, soprattutto perché, come riportato, Corona ha in seguito ammesso di averlo sfruttato. Questo elemento aggiunge una nuova chiave di lettura al rapporto di potere interno all’agenzia.

La versione di Simona Ventura e le conseguenze

La ricostruzione fornita da Simona Ventura nel 2019 conferma la sensazione che l’agenzia stesse mutando: al centro non c’erano più solo talenti consolidati ma anche nuovi personaggi del mondo dei reality, come tronisti e corteggiatori. Ventura spiegò di aver posto un’alternativa netta a Mora: «o scegli me o scegli altre persone». Lei non nominò esplicitamente Fabrizio Corona in quell’occasione, ma il contesto ricostruito oggi le assegna un ruolo centrale. Secondo la conduttrice, la svolta dell’agenzia aveva cambiato la sua missione e il modo in cui venivano gestite fama e privacy.

La paura e la convocazione in Questura

Tra gli aspetti più drammatici del racconto di Ventura c’è il senso di persecuzione che derivava dall’attività di Corona: paparazzi ovunque, anche in momenti privati come una messa in Sardegna, e la progressiva sfiducia verso chi doveva proteggerla. La situazione culminò con convocazioni ufficiali: Ventura ricordò la chiamata al Servizio centrale operativo e la richiesta di collaborare con le autorità, fino alla registrazione di un colloquio con Corona. Queste fasi — descritte come una chiamata in Questura — generarono grande preoccupazione tra i vip coinvolti e segnalarono il confine tra cronaca e attività deviante.

Riflessioni finali e messaggi reciproci

Sia Mora sia Ventura hanno poi adottato toni diversi rispetto a Corona: lui ha ammesso di aver fatto scelte che oggi riconsidera, mentre lei ha espresso una posizione di non vendetta, augurando comunque a Corona di ripartire dai lati positivi della sua esperienza. La vicenda mette in evidenza come il mondo dello spettacolo sia soggetto a tensioni che travalicano gli aspetti professionali e coinvolgono fragilità personali, rapporti di potere e confini della privacy. Il racconto congiunto di queste figure offre un quadro sfaccettato di quel periodo e lascia aperte domande su responsabilità e tutela dei protagonisti.