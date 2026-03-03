Perché YouTube ha oscurato l’episodio 22 di Falsissimo di Fabrizio Corona

Perché YouTube ha oscurato l’episodio 22 di Falsissimo di Fabrizio Corona

Il 2 marzo è stato pubblicato online l’episodio 22 di Falsissimo, definito da Fabrizio Corona «l’ultimo capitolo» della sua inchiesta. L’episodio, intitolato La resa dei conti, contiene dichiarazioni e accuse rivolte a Alfonso Signorini, alcune delle quali attribuite a testimoni tra cui il personal trainer Vito Coppola.

La pubblicazione su YouTube è stata seguita dall’immediato oscuramento della clip. Chi ha tentato l’accesso ha visualizzato il messaggio: “Video non disponibile. Questi contenuti non sono disponibili nel dominio di questo Paese a causa di un’ingiunzione del Tribunale”.

Non risultano al momento comunicazioni ufficiali da parte del Tribunale né precisazioni sulle motivazioni giuridiche dell’oscuramento. Restano inoltre da verificare le dichiarazioni presenti nel video e l’eventuale impatto sulle procedure legali in corso.

Ulteriori sviluppi sono attesi dalle verifiche delle autorità competenti e dalle controdeduzioni di chi è citato nelle accuse.

La motivazione legale e la cronologia dei ricorsi

L’oscuramento non è stato determinato esclusivamente da una decisione della piattaforma, ma da una misura cautelare disposta dall’autorità giudiziaria.

Gli atti citati indicano che nei confronti di Corona era in vigore un provvedimento che limitava la pubblicazione di contenuti inerenti a Signorini. La diffusione dell’episodio 22 ha fatto scattare la reazione del tribunale, dopo che episodi precedenti avevano già determinato un atto formale di segnalazione.

Il 10 febbraio il giudice ritenne che Corona avesse violato l’inibitoria alla pubblicazione. Il provvedimento fu trasmesso al Pubblico Ministero con l’accusa di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Sono in corso i previsti passaggi procedurali, compresi i ricorsi e le controdeduzioni degli interessati. Ulteriori sviluppi dipenderanno dalle valutazioni del pubblico ministero e dalle decisioni del giudice sul rispetto delle misure cautelari.

L’appello e la data chiave

Il ricorso non si è limitato a un deposito formale: è stata chiesta un’udienza d’appello che il tribunale ha fissato per il 19 marzo. In quella sede il giudice d’appello deciderà se rettificare o confermare l’ordinanza impugnata. Fino alla pronuncia del 19 marzo restano in vigore le disposizioni restrittive previste dall’ordinanza cautelare. Nonostante l’obbligo di rispetto, l’interessato ha reso nuovamente disponibile il video, spiegando di voler esercitare il diritto all’informazione e contestando l’ipotesi di censura. Ulteriori sviluppi dipenderanno dalle determinazioni del pubblico ministero e dall’esito dell’udienza d’appello.

Contenuti esplosivi: le accuse mosse nell’episodio

Nell’episodio 22 sono emerse nuove denunce e testimonianze che coinvolgono direttamente Alfonso Signorini. Il contributo di Vito Coppola ha riportato affermazioni su presunti tentativi di avvicinamenti fisici. Corona ha definito tali dinamiche con il termine violenza per abuso di autorità, ossia la pressione esercitata da chi, trovandosi in posizione di potere, induce l’altro a compiacersi in cambio di vantaggi.

Le dichiarazioni hanno alimentato la discussione pubblica e motivato la diffusione dell’episodio, nonostante i vincoli giudiziari. La Procura valuta le testimonianze e il materiale prodotto. La prossima fase processuale e le determinazioni del pubblico ministero determineranno gli sviluppi.

Reazioni e rimozioni sulle piattaforme

La prossima fase processuale e le determinazioni del pubblico ministero determineranno gli sviluppi. Dopo l’oscuramento su YouTube, Corona ha ripubblicato la puntata su X, il social network precedentemente noto come Twitter. Il gesto sottolinea il contrasto tra la limitazione disposta dall’autorità giudiziaria e la strategia comunicativa dell’ex paparazzo.

La rimozione sulla piattaforma è stata motivata con l’ingiunzione del Tribunale. Nonostante ciò, la puntata continua a circolare su altri spazi digitali, ampliando il dibattito mediatico e complicando l’efficacia del provvedimento restrittivo.

Conseguenze processuali e clima mediatico

La puntata continua a circolare su altri spazi digitali, ampliando il dibattito mediatico e complicando l’efficacia del provvedimento restrittivo. In ambito giudiziario, la denuncia per la violazione dell’inibitoria ha indotto la Procura a riesaminare il comportamento dell’imputato alla luce delle norme cautelari.

Secondo il giudice, il comportamento avrebbe mostrato un rifiuto plateale ad ottemperare al provvedimento, con atteggiamenti interpretati come compiacenza. I dati processuali ora confluiranno nelle valutazioni del pubblico ministero, che deciderà sulle eventuali misure successive.

Dal punto di vista dell’informazione, la vicenda ha riacceso il confronto sui confini tra cronaca e diffamazione e sul ruolo delle piattaforme nel rispetto delle ordinanze. Esperti di diritto e dei media segnalano difficoltà operative nel bilanciare libertà di informazione e obblighi giudiziari.

Il caso resterà all’attenzione pubblica in attesa delle prossime determinazioni giudiziarie e degli sviluppi sulle rimozioni e replicazioni dei contenuti online.

Il contesto editoriale e la posizione di Signorini

Parallelamente alle accuse, Alfonso Signorini ha annunciato l’addio alla direzione del settimanale Chi, incarico ricoperto dal 2006.

Secondo il suo messaggio, la decisione è stata concordata con l’azienda e non sarebbe stata influenzata dai procedimenti giudiziari a suo carico. Ha inoltre distinto il lavoro di cronaca meritevole di attenzione da un sottoscala di «menzogne e cattiverie», chiedendo di non alimentare ulteriori calunnie. La vicenda resterà all’attenzione pubblica in attesa delle prossime determinazioni giudiziarie e degli sviluppi sulle rimozioni e replicazioni dei contenuti online.

La vicenda resta aperta su due fronti.

Sul piano giudiziario è fissata l’udienza d’appello per il 19 marzo.

Sullo piano della comunicazione pubblica si registra la diffusione della puntata su altri canali e le reazioni a catena che essa provoca.

Resta da verificare se l’udienza produrrà modifiche all’ordinanza e quali saranno le ripercussioni legali e reputazionali per i protagonisti coinvolti.

L’esito dell’udienza determinerà i prossimi sviluppi procedurali e le eventuali misure sul materiale diffuso online.