Perde il controllo della moto, Antonio muore sotto gli occhi del padre

In due decidono di andare a fare un giro pomeridiano con le due ruote ma il figlio si scontra con un camion e muore sotto gli occhi di suo padre

Tragico incidente stradale in Friuli nel pomeriggio del 18 marzo, con un 20enne che perde il controllo della moto: il 20enne Antonio Fazzino muore sotto gli occhi del padre al confine fra i comuni di Maniago e Fanna. La vittima era residente nel comune di Vajoint e, come si apprende dai media locali, era uscito con suo padre per un giro con le moto.

Antonio muore sotto gli occhi del padre

Secondo una ricostruzione che è ancora al vaglio delle forze dell’ordine ad un certo punto conla sua Kawasaki Antonio si è scontrato con un camion che procedeva nella direzione opposta, tutto questo mentre suo padre era in marcia lungo la Provinciale 2, circa un centinaio di metri più avanti del luogo dove si è consumata la tragedia.

La terribile scena dell’incidente

Quando l’uomo non ha più visto il ragazzo nello specchietto retrovisore, è tornato indietro e sotto i suoi occhi si è palesato lo spettacolo orribile dell’incidente appena accaduto.

Sul posto sono accorsi i carabinieri, i vigili del fuoco, una ambulanza e un elicottero di soccorso ma purtroppo per Antonio non cè stato nulla da fare. La strada è rimasta chiusa al traffico fino alla serata per consentire i rilievi, il trasferimento della salma e la rimozione dei mezzi coinvolti.