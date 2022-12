Perde il controllo dello scooter e finisce fuori strada: morto giovane specializzando in Chirurgia Vascolare al Policlinico Umberto I

Tragedia a Roma, dove un giovane perde il controllo dello scooter e finisce fuori strada: è morto un giovane specializzando in chirurgia ed il 30enne Federico Urilli è l’ennesima vittima di un tratto viario di Roma che ha innescato moltissimi incidenti.

Da quanto si apprende infatti nelle ultime 48 ore tre persone hanno perso la vita sulle strade di Roma e il “curvone” del Muro Torto è una di quelle a maggior rischio.

Perde il controllo dello scooter, morto a Roma

Fanpage spiega che la vittima era nata a Tivoli, aveva studiato Medicina all’Università di Tor Vergata ed era un medico specializzando di Chirurgia Vascolare al Policlinico Umberto I. Non solo un camice bianco, spiegano i media, ma anche un persona attiva nel volontariato nel club Rotaract di Tivoli.

Il 30enne ha perso la vita sul “curvone” di via del Muro Torto e quando sono arrivati i soccorritori di Ares 118 purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche la Polizia Locale che ha provveduto ai rilievi.

Il cordoglio della rettrice de “La Sapienza”

E la Rettrice dell’Università La Sapienza Antonella Polimeni ha inviato un messaggio di cordoglio: “La Sapienza piange la scomparsa di Federico Urilli.

Un incidente stradale ha strappato alla vita Federico, specializzando di Chirurgia vascolare. A nome suo personale e di tutta la comunità universitaria, profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Federico Urilli, vittima di un tragico incidente stradale”. E ancora: “Federico era specializzando di Chirurgia vascolare; all’impegno nelle attività della Scuola di specializzazione affiancava la partecipazione alla vita istituzionale dell’Ateneo, come componente della Giunta dei Dipartimento di Chirugia generale e specialistica in rappresentanza degli studenti.

La Sapienza si stringe al dolore dei familiari, degli amici e dei colleghi di Federico“.