Perde l’equilibrio mentre fa una foto: escursionista precipita per 90 metri negli Usa.

Il 59enne Joe “Eggy” Eggleston si trovava vicino alla cima del Monte Willard a Crawford Notch nel New Hampshire e si era sporto per fare una foto ma ha perso l’equilibrio precipitando in basso per quasi 100 metri; l’uomo ha fatto un volo di oltre 90 metri andando a schiantarsi al suolo.

Perde l’equilibrio mentre fa una foto

La tragedia si è verificata sabato 10 dicembre e a darne menzione è stato il New Hampshire Fish and Game.

Il media ha spiegato che “la moglie dell’escursionista, Kelly, ha sentito il marito urlare e ha guardato, vedendolo cadere dal bordo della montagna lungo una ripida scogliera che si estendeva fino al fondo per circa 800 piedi. La donna ha chiamato i servizi di emergenza sanitaria, ma non sono mancate le difficoltà a causa delle rigide condizioni meteo e della pendenza del terreno”.

Il direttore: “Morto facendo ciò che amava”

Purtroppo i soccorsi sono stati inutili. La vittima era sorda sin da bambino a causa di una meningite e come ingegnere aveva lavorato 30 anni per la Mount Washington Cog Railway. Proprio il direttore del marketing della Mount Washington Cog Railway, Rob Arey, ha detto alla Cnn: “Amava assolutamente l’escursionismo, quindi è morto facendo ciò che amava“.