Il conflitto in Ucraina ha causato un numero significativo di perdite tra le forze armate russe. Secondo un conteggio congiunto realizzato da BBC Russian e Mediazona, le morti verificate tra i soldati russi hanno superato la soglia di 152.142 dall’inizio dell’invasione su larga scala. Questo dato, ottenuto attraverso fonti aperte come necrologi e registri di tribunale, si riferisce esclusivamente ai cittadini russi e non include i combattenti delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk.

Distribuzione delle perdite in Russia

Le regioni russe con il numero più elevato di decessi comprendono la repubblica del Bashkortostan, con 7.643 vittime. Seguono il Tatarstan e la regione di Sverdlovsk, che hanno riportato rispettivamente 6.599 e 5.386 perdite. A titolo di confronto, la capitale Mosca, con oltre 13 milioni di abitanti, ha registrato 4.520 morti, mentre la Chechnya ha riportato 372 decessi.

Il ruolo delle aree rurali

Un dato significativo emerso dall’analisi delle perdite indica che circa il 67% dei soldati deceduti proveniva da piccole località e aree rurali. Queste ultime rappresentano meno della metà della popolazione totale del paese. Tale fenomeno evidenzia come le perdite abbiano colpito in modo sproporzionato le comunità meno urbanizzate. Alexei Zakharov, economista all’Università di Chicago, ha osservato che il livello di perdite è fortemente correlato alla dipendenza dei bilanci locali dai sussidi federali.

Stime dei danni complessivi

Le stime provenienti da fonti occidentali indicano che le perdite complessive della Russia siano significativamente superiori rispetto ai dati riportati da BBC Russian e Mediazona. Secondo l’intelligence britannica, nel mese di, le perdite totali delle forze russe potrebbero raggiungere circa 1 milione, di cui fino a 250.000 soldati uccisi. Le perdite irreversibili, che comprendono i dispersi e coloro che hanno riportato ferite gravi e non possono più tornare in servizio, potrebbero variare tra 400.000 e 500.000.

Dichiarazioni ufficiali

Il Segretario di Stato statunitense, Marco Rubio, ha dichiarato che circa 100.000 truppe russe sono state uccise nella prima metà del 2025. Inoltre, l’ex presidente Donald Trump ha affermato che, a partire da gennaio dello stesso anno, le morti russe superano le 112.000, in netto contrasto con le circa 8.000 perdite ucraine.

Implicazioni e prospettive future

La situazione attuale rappresenta una sfida non solo per le forze armate russe, ma anche per la stabilità della regione. Con un numero così elevato di perdite, emerge la questione della sostenibilità del conflitto e delle sue ripercussioni sul fronte interno russo. La continua erosione delle forze militari potrebbe comportare ripercussioni politiche significative.

In un contesto nel quale le informazioni sono spesso manipolate e la verità risulta difficile da discernere, è fondamentale mantenere un occhio critico sulle fonti e sulle dichiarazioni ufficiali. Le guerre moderne, infatti, non si combattono solo sui campi di battaglia, ma anche nelle narrazioni e nei racconti costruiti attorno ad esse.