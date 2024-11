Perrone: "In Italia 1.000 nuove diagnosi al giorno ma diminuiscono posti letto e oncologi"

Roma, 8 nov. (Adnkronos Salute) - "In Italia si stimano circa 1.000 nuove diagnosi di cancro al giorno e questo numero tende ad aumentare di anno in anno dell'1%. Ma la crescita della domanda di assistenza si scontra con una realtà critica: in 10 anni, infatti, sono stati tagliati 1...

Roma, 8 nov. (Adnkronos Salute) – "In Italia si stimano circa 1.000 nuove diagnosi di cancro al giorno e questo numero tende ad aumentare di anno in anno dell'1%. Ma la crescita della domanda di assistenza si scontra con una realtà critica: in 10 anni, infatti, sono stati tagliati 1.103 posti letto pubblici nei reparti di Oncologia (nel 2012 erano 5.262, ridotti a 4.159 nel 2022) e il numero degli oncologi sta iniziando a diminuire a livello nazionale, così come quello degli infermieri". Questa la fotografia scattata dal presidente dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), Francesco Perrone, in occasione dell'apertura del 26esimo Congresso nazionale in corso a Roma. Per Perrone "cresce la domanda di assistenza, ma la risposta del nostro Ssn non è adeguata".

C'è una "velocità con cui aumenta la domanda assistenziale grazie al progresso delle cure e la velocità con cui il servizio sanitario si adegua o tenta di adeguarsi a questa crescente domanda", rileva Perrone. La "differenza di velocità – spiega – significa che la domanda aumenta molto di più dell'offerta, il che chiaramente mette sotto stress gli operatori che cercano di rispondere ai bisogni di cura dei pazienti e mette sotto stress le strutture all'interno delle quali gli operatori lavorano. Un problema che viene da lontano e che non si risolve dall'oggi al domani. A chi mi chiede che cosa chiediamo alle istituzioni, rispondo 'non c'è una richiesta precisa' da fare alle istituzioni perché so per primo che nessuno ha la bacchetta magica".

A preoccupare il numero uno degli oncologi medici italiani "è la carenza terrificante di specializzanti in radioterapia, fondamentali nel percorso terapeutico di alcuni pazienti oncologici". Inoltre, "si cominciano a registrare posti vuoti nelle scuole di specializzazione in Oncologia e in Anatomia patologica, tutte professionalità che assolutamente servono per poter rispondere alla domanda assistenziale crescente. Un fenomeno che ha origini lontane, risale a 20-30 anni fa, conseguenza di politiche della formazione universitaria che non hanno sufficientemente tenuto conto dei possibili scenari di necessità del Ssn ma fare polemica e cercare colpevoli ora è pratica sterile. Quello che vogliamo fare come Aiom è collaborare con le istituzioni per cercare di trovare delle soluzioni", sottolinea Perrone. "Sicuramente il finanziamento del Ssn non è sufficiente a riorganizzare il sistema, ma insistiamo nel dire che deve essere commisurato al bisogno che il Ssn ha per fare uno scatto in avanti da un punto di vista organizzativo per rispondere ai bisogni assistenziali che i pazienti oncologici giustamente chiedono", conclude.