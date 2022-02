Perugia, donna di 41 anni trovata morta in casa: disposta l’autopsia

Elena Giorgelli, una donna di 41 anni, è stata trovata morta all'interno della sua abitazione a Perugia: si indaga sull'accaduto.

Il corpo esanime di Elena Giorgelli, 41 anni, è stato trovato nella giornata di venerdì 11 febbraio 2022, all’interno della sua abitazione sita in zona Tre Archi, a Perugia.

A fare la drammatica scoperta è stato il padre della donna, che allarmato dal fatto che la figlia non rispondesse alle sue numerose chiamate, si è recato nell’abitazione della stessa e dopo aver richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per forzare la porta d’ingresso, l’ha trovata morta.

Il padre di Elena preoccupato per le mancate risposte da parte della figlia alle numerose telefonate fatte, nella mattinata di venerdì si è precipitato nella sua abitazione e dopo aver constatato che la donna non rispondeva neanche al citofono, ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per sfondare la porta di casa e in seguito ha fatto la drammatica scoperta, la 41enne giaceva riversa per terra e priva di vita nella sua camera da letto.

Indagini in corso sulla morte di Elena Giorgelli

All’interno dell’abitazione di Elena Giorgelli sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, che adesso si stanno occupando di eseguire le indagini sulla vicenda.

Non è stato rilevato alcun segno di effrazione sulla porta d’ingresso dell’appartamento, che era chiusa dall’interno, questo dettaglio al momento sembra far escludere agli investigatori l’ipotesi che all’interno dell’abitazione potesse esserci qualcuno oltre alla donna al momento del suo decesso.

Il Pm di turno Gianpaolo Mocetti ha disposto l’esecuzione dell’esame autoptico sul cadavere della 41enne, per chiarire le cause del decesso. Al momento, si sa solamente che la donna era affetta da alcune patologie che potrebbero aver avuto un ruolo determinante nel tragico accaduto.

Elena era una delle migliori amiche di Laura Chiatti

La notizia della prematura scomparsa di Elena Giorgelli ha lasciato senza parole tutte le persone che la conoscevano e la amavano, tra queste l’attrice e amica Laura Chiatti, che l’ha ricordata attraverso un commovente post pubblicato su Instagram con queste parole: