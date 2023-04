Pesaro, bimbo di 3 anni si punge con un ago nel parco

Un bimbo di 3 anni si è punto con un ago da veterinario, senza siringa, lasciato su una panchina. L’episodio è accaduto lo scorso 29 marzo alle 15 presso il parco Miralfiore a Pesaro. Dato che la punta era rivolta verso l’alto, si ipotizza che l’ago sia stato utilizzato precedentemente su un animale e in seguito abbandonato. Il piccolo sembra sia stato punto dopo aver allungato la mano verso la panchina, andando a toccare accidentalmente l’oggetto appuntito. Dopo essersi fatto male, il bambino ha iniziato a piangere e i genitori, spaventatissimi, lo hanno portato in ospedale per accertarsi delle sue condizioni.

Pesaro, bimbo punto al parco: l’intervento della polizia

Dopo l’episodio sono stati avvertiti gli agenti della polizia locale, i quali hanno prelevato l’ago su cui saranno effettuati opportuni controlli. Nel frattempo, i genitori del piccolo hanno presentato una denuncia contro ignoti.

Belloni: “L’autore del gesto non pensi di cavarsela”

L’assessore alla manutenzione del verde, Enzo Belloni, ha detto che è stato lui stesso a consigliare ai genitori del bimbo di presentare una denuncia. Belloni ha proseguito, tramite alcune dichiarazioni riportate dal Resto del Carlino: “L’autore del gesto non pensi di cavarsela perché proprio lì sopra abbiamo una telecamera che, per quello che so, ha ripreso l’accaduto”.