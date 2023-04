Grave incidente a Revine Lago, muore un motociclista di 30 anni

Una schianto terribile che non gli ha lasciato scampo alcuno: grave incidente a Revine Lago dove muore un motociclista di 30 anni, la vittima era residente a Cison di Valmarino e la sua due ruote si è scontrata con un’auto. Quel violento sinistro stradale è avvenuto oggi, 4 aprile, fra un’auto e una moto e ad avere la peggio è stato un centauro, M.D., nato nel 1994, residente a Cison di Valmarino.

Grave incidente, muore un motociclista

I media parlano di un “terribile incidente intorno alle 17 nella strada dei Laghi a Revine”. A perdere la vita è stato il povero M.D., nato nel 1994 e residente a Cison di Valmarino. Le prime ricostruzioni su quel terribile evento spiegano che l’auto coinvolta, una Mini rossa condotta da un altro giovane, era in via di immissione da una strada laterale sulla strada dei Laghi. Ad un certo punto e per cause da definire c’è stato l’impatto sul fianco con il motociclista che sopraggiungeva. Il giovane è stato sbalzato a terra e ha perso la vita.

L’arrivo di soccorritori e polizia

Sul posto è arrivato a razzo un mezzo del Suem con l’elisoccorso. I soccorritori hanno fatto di tutto per salvare la vittima dell’incidente ma purtroppo per il centauro non c’è stato niente da fare. Sul luogo del sinistro e da quanto si apprende è intervenuta anche la polizia stradale per i rilievi del caso e per il progressivo ripristino della viabilità.