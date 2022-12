Malore in auto, Enrico muore malgrado il soccorso dei passanti

Malore in auto, Enrico muore malgrado il soccorso dei passanti: gli operatori del Suem 118 hanno praticato un lungo ma inutile massaggio cardiaco

Malore in auto in provincia di Vicenza, Enrico Celsan muore malgrado il soccorso dei passanti: secondo i media il 45enne di Altavilla Vicentina era appena entrato nella sua vettura per andare al lavoro.

Enrico è spirato nel parcheggio di via Lago di Carezza, ad Altavilla Vicentina. Da quanto si apprende i tentativi di soccorrerlo sono stati inutili. Primi ad accorrere erano stati i vicini di casa, poi sul posto erano giunti a razzo gli operatori sanitari del Suem 118 assieme anche alla polizia locale “Unione Terre del Retrone” per i rilievi.

Malore in auto, muore Enrico

Tutto è accaduto nelle prime ore del mattino: Enrico era uscito di casa per andare a lavoro in una vicina azienda ed era già a bordo della sua Renault Megane.

Ad un certo punto e dopo aver messo in moto il 45enne si è accasciato sul sedile. La vettura era rimasta in accelerazione ed i vicini sono accorsi immediatamente ed hanno visto l’uomo l’uomo privo di sensi.

Mezz’ora di massaggio cardiaco

Enrico è stato “adagiato sull’asfalto per effettuare il massaggio cardiaco. In contemporanea è partita la chiamata al 118”. Quando l’ambulanza è arrivata fin da subito le condizioni di Enrico Celsan sono apparse disperate.

I sanitari giunti nel frattempo hanno cercato di rianimare Enrico per mezz’ora, purtroppo invano. Le esequie sono previste oggi o domani, non si hanno notizie attendibili in merito.