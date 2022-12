Ha un malore mentre è in garage: morto 62enne

Ha un malore mentre è in garage: morto 62enne dopo l'allarme lanciato dai vicini di casa ed alcuni inutili tentativi di soccorso

Marino Ferrari perde la vita all’improvviso ed il paese piange un uomo amato da tutti. Il 62enne è scomparso il 13 dicembre a causa di un malore fulminante. I media spiegano che come di consueto Marino era sceso poco dopo le 6 del mattino garage.

Lo scopo era tirare fuori l’auto per andare a prendere il più grande dei suoi tre nipotini e accompagnarlo a scuola.

I vicini di casa però si sono accorti che qualcosa non andava ed hanno notato il corpo riverso a terra. Il racconto della cognata Carla arriva su Il Resto del Carlino: “Sono stati loro ad avvisare la moglie Loretta e hanno chiamato immediatamente i soccorsi; nell’attesa hanno praticato il massaggio cardiaco.

Il racconto della cognata e le passioni

Ma per Marino non c’è stato nulla da fare”. Marino era da due anni era in prepensionamento.

Ha proseguito la cognata: “Lo aveva atteso da tanto per godersi la famiglia e gli adorati nipoti. Mio cognato aveva tantissime passioni: innanzitutto la cucina, era lui lo ‘chef’ di casa. Poi la pesca sportiva a livello amatoriale. Inoltre, dalla scorsa settimana avevamo iniziato a produrre il salame e il cotechino, altra sua grande passione, tutto per gustare insieme in famiglia i suoi prodotti”.