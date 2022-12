Colpito da un malore in casa: trasportato in ospedale d'urgenza

Nella mattinata di lunedì 12 dicembre, i soccorritori alpini provenienti dalle stazioni Valcellina e Maniago sono intervenuti per salvare un uomo che è stato colpito da un malore.

Stando a quanto riporta la testata locale “Il Messaggero Veneto”, l’intervento degli operatori è avvenuto a Ponte Mezzo Canale, località del comune di Barcis in provincia di Pordenone.

Pordenone, uomo colto da malore in casa nel comune di Barcis

Non sarebbe chiaro cosa sia successo in quei momenti. L’intervento è avvenuto in uno stabile al quale è possibile entrare con un centinaio di metri di pista forestale. L’allarme è stato lanciato al Nue112 intorno alle 12.30.

Gli operatori sanitari sono arrivati sul posto in ambulanza. Preso inizialmente in cura dagli uomini del Cnsas, l’uomo è stato poi trasferito d’urgenza in ospedale in elicottero, quest’ultimo intervenuto poco dopo. Richiesto infine l’intervento anche dei Vigili del Fuoco.

62enne muore dopo essere stato soccorso in provincia di Gorizia

Solo qualche giorno fa, intorno alle 16.30 di sabato 10 dicembre, un uomo di 62 anni è morto dopo essere stato colpito da un malore giunto all’improvviso.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza e l’automedica, queste ultime arrivate in seguito all’appello lanciato al Nue112. Vani purtroppo gli sforzi degli operatori sanitari. Non è stato purtroppo possibile fare se non dichiarare l’avvenuto decesso dell’uomo.