L’ultima delle quattro serate di Max Pezzali al Forum di Assago, tutte sold out da tempo, ha regalato un momento inaspettato e indimenticabile al pubblico.

Pezzali e Repetto protagonisti al Forum: torna la magia degli 883

Durante il concerto, Mauro Repetto, storico compagno di Pezzali negli 883, è salito sul palco, accolto da un’ovazione. Insieme, hanno intonato l’iconica “Nord Sud Ovest Est”, trascinando l’arena in un coro emozionante che ha riportato tutti agli anni d’oro della loro musica.

Per alcuni minuti, gli 883 si sono ricomposti, rievocando quella complicità che negli anni ‘90 li aveva resi una delle coppie più amate della scena musicale italiana. Tra sorrisi, gesti affettuosi e un caloroso abbraccio, i due artisti hanno mostrato quanto il loro legame sia rimasto intatto nel tempo. Il pubblico ha accolto con entusiasmo il saluto di Repetto, che ha esclamato: “Max forever, 883 forever”, un tributo all’amicizia e alla storia che condividono.

Pezzali e Repetto insieme sul palco: la magia degli 883 al Forum di Assago

Dopo il commovente momento, Pezzali ha ripreso il concerto, un viaggio di oltre due ore tra i successi senza tempo degli 883. La serata, però, non si è conclusa lì: il cantautore ha annunciato a sorpresa due date speciali allo stadio San Siro nel 2026, suscitando immediata euforia tra i fan. L’annuncio ha dato il via alla corsa ai biglietti, che si preannuncia frenetica.

La reunion tra Pezzali e Repetto è avvenuta durante l’ultima tappa del tour “Max Forever – Questo Forum non è un albergo”. Un gesto simbolico che ha celebrato gli inizi della loro carriera, quando, alla fine degli anni ‘80, formarono gli 883 e conquistarono il pubblico con brani come “Hanno ucciso l’uomo ragno”. Dopo l’uscita di Repetto dal gruppo nel 1994, Pezzali ha continuato il progetto, reinventando la band fino al 2003, anno in cui intraprese la carriera da solista.

Il momento amarcord ha trovato grande eco sui social, con video della performance diventati subito virali su TikTok, alimentando la nostalgia di un’epoca indimenticabile per la musica italiana. La serata si è conclusa con l’energia e l’entusiasmo che solo gli 883 sanno trasmettere, lasciando il pubblico con la sensazione di aver assistito a un evento unico, che resterà nei cuori di tutti i presenti.