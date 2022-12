Piacenza, 25enne travolto e ucciso da un'auto: indagini in corso

Tragedia a Piacenza e più precisamente lungo la Strada Provinciale 7, è qui che un ragazzo è stato travolto e ucciso da un’auto, nella mattinata di sabato 10 dicembre 2022.

Ecco tutti i dettagli.

Piacenza, pedone travolto e ucciso da un’auto: ecco i dettagli

È un vero e proprio dramma quello che si è consumato a Piacenza, all’alba di sabato 10 dicembre 2022, più precisamente intorno alle ore 6.00.

Un ragazzo romeno di 25 anni è stato travolto e ucciso da un’auto, mentre camminava sul ciglio della strada, lungo la Strada Provinciale 7, che collega San Nicolò a Gragnanino, nei pressi della località Noce.

Le prime ipotesi sulla dinamica dell’incidente: indagini in corso

È ancora da stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, che nella mattinata di sabato 10 dicembre 2022, ha spezzato la vita di un ragazzo di 25 anni a Piacenza.

Le indagini sul caso sono tutt’ora in corso di svolgimento, è possibile che il conducente della vettura che ha travolto e ucciso il 25enne non abbia visto il ragazzo oppure che non abbia fatto in tempo a frenare dopo averlo visto.

L’intervento dei soccorritori e i vani tentativi di salvare la vita al 25enne

Tutti i tentativi di rianimazione messi in atto dai soccorritori che sono giunti sul luogo dell’incidente, si sono rivelati vani e alla fine gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 25enne.

Il giovane dopo essere stato travolto dalla vettura, è finito sul parabrezza del mezzo e l’ha sfondato, in seguito al violentissimo impatto è morto sul colpo.