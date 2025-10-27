A Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza, un 32enne è stato accoltellato al collo e all’addome mentre era su una panchina. Ricoverato in gravi condizioni a Parma, la sua vita è in pericolo. L’aggressore, ex della fidanzata, è stato trovato morto carbonizzato in un’auto abbandonata; si ipotizza un movente di gelosia.

Aggressione a Fiorenzuola: 32enne accoltellato lotta per la vita

Domenica 26 ottobre a Fiorenzuola d’Arda, Alessandro Mason, 32 anni, è stato gravemente ferito a coltellate mentre si trovava seduto su una panchina in via Lungo Arda. Secondo le ricostruzioni, l’aggressore, Mikhailo Drodyshevskyi, 37enne di nazionalità ucraina residente in città, lo avrebbe colpito ripetutamente al collo e all’addome, lasciandolo in condizioni critiche.

I soccorritori del 118 hanno trovato Mason in un lago di sangue e, dopo una trasfusione sul posto, lo hanno trasportato in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La vita del giovane resta in pericolo.

Piacenza, 32enne accoltellato dall’ex della fidanzata: aggressore morto carbonizzato

Dopo l’aggressione, Mikhailo Drodyshevskyi si è dato alla fuga a bordo della propria auto. Il veicolo è stato ritrovato completamente bruciato in una zona isolata di Lusurasco, lungo la strada provinciale che collega Fiorenzuola a Castellarquato, con un corpo all’interno, presumibilmente quello dell’uomo.

Gli investigatori ipotizzano un movente passionale legato a gelosia ossessiva nei confronti di Mason. Le autorità stanno procedendo con accertamenti e autopsia per confermare l’identità del cadavere.