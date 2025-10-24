È stato individuato e arrestato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Gela un giovane di 26 anni originario della città e con precedenti penali, accusato di lesioni personali aggravate nei confronti di don Nunzio Samà, parroco della Chiesa Beata Vergine del Carmelo di Gela, colpito da una coltellata.

Parroco accoltellato a Gela: ricostruita la dinamica dell’aggressione

A identificare il sospettato è stato il contributo delle immagini che hanno permesso di individuare la presenza del giovane all’interno della chiesa. Secondo quanto ricostruito, infatti, sarebbe proprio nell’ufficio del parroco che avrebbe avuto luogo l’aggressione, nel corso della quale è stato sferrato il fendente che ha colpito il sacerdote al ventre. Nonostante la ferita ricevuta, il parroco sarebbe riuscito a scappare da una una porta secondaria per mettersi al sicuro, per poi essere soccorso dal personale sanitario e trasportato presso l’ospedale di Gela. Giunto in ospedale ha ricevuto le prime cure, è stato medicato e successivamente giudicato non in stato di pericolo.

In arresto il giovane aggressore del parroco accoltellato a Gela: trovato il coltello compatibile

Il giovane aggressore è stato poi rintracciato nella propria abitazione. Durante la perquisizione domiciliare, è stato rinvenuto un coltello da cucina nascosto in un marsupio occultato sotto un mobile: l’arma, compatibile con quella utilizzata nell’aggressione, è stata sequestrata per ulteriori accertamenti. Dopo l’arresto, il ventiseienne è stato trasferito nel carcere di Gela.